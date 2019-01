Isola dei Famosi 2019 | Jo Squillo assente nel cast | problemi per la cantante

Isola dei Famosi - Jo Squillo : "Non sono partita perché ho perso i miei genitori" : Cosa c'è dietro l'assenza di Jo Squillo dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi? Lo ha raccontato la stessa showgirl, in lacrime, al settimanale Novella 2000. “Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”, ha confidato Jo. La mamma ottantenne è scomparsa qualche tempo fa all'età di 80 anni. Il papà novantenne, invece, pochi giorni fa aveva avuto un ...

Barbara d’Urso insultata da un concorrente dell’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: un concorrente ha offeso Barbara d’Urso Ieri sera è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e ne sono già successe di tutti i colori tra polemiche e gaffe. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè poco fa Selvaggia Lucarelli ha scoperto sui social alcuni post scritti da un concorrente del reality che hanno creato un bel ginepraio. Lui chi è? Johan Vitale, il quale, un anno fa, ha insultato Barbara ...

Jo Squillo : morti i genitori. Salta L’Isola dei Famosi? : L’Isola dei Famosi: Jo Squillo in lutto per la morte dei suoi genitori Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi tutti i naufraghi sono sbarcati sulle spiagge di Cayos Cochinos, tranne una: Jo Squillo. Durante la serata, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha dichiarato che la cantante meneghina ha dato forfait all’ultimo minuto. Un problema famigliare improvviso l’ha costretta a restare in Italia. Come rivelato da Novella ...

Isola dei Famosi - il video sbugiarda Taylor Mega : subito via dal reality - la rabbia di Alessia Marcuzzi : Giovedì sera è iniziata L’Isola dei Famosi 2019 e già si parla di strategie. A finire al centro della polemica è stata Taylor Mega, che già al suo arrivo aveva scosso gli animi per la sexy canotta bagnata. L’influencer è stata accusata di voler rimanere in Honduras solo per tre settimane. A rivelarl

Taylor Mega - polemica all’Isola dei famosi : Massimo Boldi interviene : Taylor Mega travolta dalla polemica all’Isola dei famosi: la sua partecipazione al reality fa parte di una strategia? Le accuse Al centro della polemica già durante la prima puntata dell’Isola dei famosi c’è finita Taylor Mega. La naufraga, che prima di partire per l’Honduras ha pubblicato un video su Instagram dove affermava che non sarebbe […] L'articolo Taylor Mega, polemica all’Isola dei famosi: Massimo ...

Alessia Marcuzzi senza slip? Imbarazzo in diretta all'Isola dei Famosi : e i social impazziscono : Alessia Marcuzzi regina indiscussa della prima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 . La bionda conduttrice ha scatenato l'interesse dei social già dalla prima apparizione in studio: per la prima ...

Taylor Mega in nomination/ Isola dei Famosi 2019 : 'se mi odiano vuol dire che ho successo' : Tayor Mega accende la polemica all'Isola dei Famosi 2019: l'influencer annuncia l'addio al reality tra 3 settimane, il pubblico pronto a mandarla a casa.

Isola dei Famosi - gli schifosi insulti di John Vitale a Barbara D'Urso : "Nemmeno ai morti di fi***..." : "John Vitale, concorrente dell’Isola dei Famosi. La coerenza di Salvini e il linguaggio forbito der Faina. Complimenti per le selezioni, sempre brava gente e uomini che rispettano le donne. (in questo caso la D’Urso)". Lo scrive Selvaggia Lucarelli che ha scoperto diversi altarini del neo concorrent

È successo in TV – 25 gennaio 2012 : inizia l'ultima Isola dei Famosi targata Rai 2 (VIDEO) : ?"Dopo 8 anni voglio gridare il mio più forte In bocca al lupo alla nona edizione di questo programma" è Simona Ventura (passata da pochi mesi a Sky) ad aprire l'edizione 2012 dell'Isola dei Famosi con un filmato di 'benedizione', non un'edizione come tutte le altre dato che è la prima senza la conduttrice che dal 2003 al 2011 ha portato avanti il reality show ma soprattutto è l'ultima targata Rai prima del suo passaggio 4 anni dopo a ...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti batte l’esordio de L’Isola dei famosi 2019 : Si ferma a poco più di 3 milioni l’esordio della nuova edizione de L’isola dei famosi, che conquista 3 milioni 62mila telespettatori con il 18,27%, mentre a conquistare la prima serata del 24 gennaio è la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 5 con 5 milioni 215mila telespettatori e il 22% di share. In particolare, 5 milioni 575mila telespettatori per il primo episodio, con il 21,40% di share, e 4 milioni 848mila telespettatori per il ...

Isola dei famosi - Taylor Mega e il tuffo bollente : senza reggiseno - maglietta trasparente. Da censura : La Mega comunque è già conosciuta nel mondo del gossip. La modella e influencer di 25 anni ha avuto infatti dei flirt con Flavio Briatore e il rapper Sferaebbasta . Isola, il tuffo di Taylor Mega: ...

John Vitale 'Nudo in tv'/ Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 fa impazzire Luxuria e Cecchi Paone : John Vitale 'Nudo in tv', Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 fa impazzire Luxuria e Cecchi Paone pronti a tornare in Honduras per lo schiavetto

Riassunto l'Isola dei famosi 2019 - prima puntata : la Marcuzzi riprende Mega e Brosio : La prima puntata de l'Isola dei famosi 2019 è stata a dir poco calda e ricca di colpi di scena. Fin dal primo minuto, Alessia Marcuzzi è entrata in studio agguerrita più che mai e ha bacchettato come si deve i concorrenti che hanno provato subito a fare polemiche. E così la padrona di casa del reality show ha prima smascherato in diretta Taylor Mega, dopodiché ha sbottato contro Kaspar Kapparoni e Paolo Brosio. Alessia Marcuzzi furiosa durante ...

Ascolti tv giovedì 24 gennaio - ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 gennaio, ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei ...