Cedimento di un ponte a Palazzasso sulla provinciale Busca-Caraglio | senso unico alternato

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il Cedimento degli stralli non è la causa del crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

