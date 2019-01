: Ultim'ora #Capitanio: la scuola cambierà in meglio - Cyber_Feed : Ultim'ora #Capitanio: la scuola cambierà in meglio - TelevideoRai101 : Capitanio: la scuola cambierà in meglio -

"Oggi è un buon giorno. Alla Camera, in Commissione Cultura, prende il via l'iter del mio progetto di legge per il ritorno della #educazionecivica sui banchi di, dalla materna alle superiori". Così il deputato della Lega Massimilianosu Instagram. Verrà reintrodotto l'insegnamento dell' educazione civica nellaprimaria e secondaria. Un emendamento di Latini (Lega) dispone il "divieto, salvo casi particolari, di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici o digitali durante le lezioni".(Di venerdì 25 gennaio 2019)