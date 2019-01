Un concerto di Gino Paoli per festeggiare 60 anni di carriera | info e biglietti in

optimaitalia

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Si avvicina ildiperi primi 60didell'artista genovese, che per l'occasione ha voluto ribattezzare l'evento con il titolo Una lunga storia. Il 12 maggio è la data scelta per ilall'Auditorium Parco della Musica presso la sala Santa Cecilia, conche sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.Nel corso delsaranno portati alcuni dei più grandi successi dima anche delle novità che saranno arricchite dalla presenza di Danilo Rea, ormai compagno inseparabile di molte avventure musicali, e dai musicisti dell'Orchestra da Camera di Perugia diretta dal Maestro Marcello Sirignano. Isono in prevendita su TicketOne e saranno consegnati secondo le modalità abituali, con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in ...