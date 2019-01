Trivelle | Lega e 5 Stelle trovano un’intesa | stop di 18 mesi e canoni aumentati

Trivelle - trovato l'accordo. Lega irritata per partito del "no" : ...all'accordo M5s-Lega sul nodo Trivelle "sono salvi i posti di lavoro" ed è "garantita - fanno notare fonti leghiste - la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga ma a la politica del ...

Blocca-Trivelle - accordo raggiunto M5s-Lega : aumento dei canoni ma legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

Trivelle - c’è intesa Lega-M5s per il dl Semplificazioni : sospensione di 18 mesi e aumento canone di 25 volte : La maggioranza ha trovato l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. Aumentano di 25 volte i canoni per le concessioni delle Trivelle ma l’incremento è comunque ...

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

