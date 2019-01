Tre anni fa scompariva al Cairo Giulio Regeni

Gulotta chiede olTre 66 mln euro per 22 anni di carcere da innocente : Roma, 24 gen., askanews, - oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più ...

Ventidue anni di carcere da innocente - Gulotta chiede olTre 66 milioni di euro di risarcimento : oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della Repubblica Italiana, depositato al Tribunale di Firenze dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, che lo hanno assistito sin dal processo di revisione. Nell'atto, in cui Gulotta chiede 66.247.839,20 euro, vengono citati, tra gli altri, la presidenza del ...

5G e tumori : nei prossimi anni l'attivazione della rete - ma poTrebbero esserci rischi : Tutti siamo ormai pienamente abituati a 2G, 3G e 4G. Il passaggio alla 5G per le nostre connessioni wireless sembrerebbe quindi inevitabile (e, a giudicare dall'avanzare delle tecnologie, lo è già). Il 5G garantirebbe comunicazioni molto più rapide, essendo una tecnologia esponenzialmente più potente di quella che utilizziamo tutti i giorni. Gli esperti però continuano ad essere cauti al riguardo: gli studi riguardanti questa nuova tecnologia ...

A 13 anni picchiata e cosTretta dalle bulle a leccare le scarpe : “Ora si sveglia con gli incubi” : La tredicenne insultata, picchiata e umiliata davanti a tutti e infine filmata in un video pubblicato sui social per denigrarla. "I ragazzi finiscono per uccidersi per cose come questa, voglio che la scuola e le autorità facciano qualcosa contro il bullismo" ha dichiarato la mare denunciando l'accaduto.Continua a leggere

Treviso - promessa del calcio muore misteriosamente a 14 anni - : Ancora una morte misteriosa nel mondo del calcio. A meno di un anno dalla scomparsa di Davide Astori, la comunità di Treviso è sotto shock per la morte di Luigi Martignano , un ragazzo di 14 anni, originario di Trevignano, avvenuta ...

Regeni - Tre anni da omicidio : 5 agenti indagati - ma giustizia ancora lontana : ... tra mille difficoltà, fino all'iscrizione sul registro degli indagati di cinque agenti egiziani, ma una verità giudiziaria sul caso è ancora lontana, nonostante i tentativi di pressione politica sul ...

Treviso : Luigi - giovane portiere di 14 anni - muore per le complicanze di un'influenza : Un ragazzino di soli 14 anni, Luigi Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per le complicanze legate ad una forte influenza degenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale di Treviso poco ...

Giulio - Tre anni dopo - i magistrati al capolinea - ora tocca alla politica : Il giovane ricercatore scomparve il 25 gennaio del 2016. I pm fermi a 5 indagati, senza collaborazione dall'Egitto non si può andare oltre

BacksTreet Boys : 26 anni di carriera - tra alti e bassi : Sono considerati da alcune prestigiose riviste «la più grande e iconica boyband di tutti i tempi», ma in questi 26 anni di carriera i Backstreet Boys non hanno conosciuto solo il successo. D'altra parte, si sa, la vita è un'altalena e quando si diventa delle star è un continuo oscillare tra alti e bassi. Lo ammettono loro stessi ora che, in età adulta (hanno tra i 39 e i 48 anni), si ritrovano a fare i ...

Treviso - febbre alta e mal di testa : studente di 14 anni muore dopo l’influenza : Luigi Martignago, 14enne di Musano di Trevignano, è deceduto a causa di una miocardite di origine virale, una complicanza dell’influenza. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale e poi dimesso con la prescrizione di una terapia di antipiretici e riposo, poi il peggioramento e il tragico epilogo. Disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso.Continua a leggere

Napoli - vigilante ucciso nel metrò dalla babygang : i Tre assassini condannati a 16 anni di carcere : Sedici anni e sei mesi per tutti e tre gli imputati per la morte del vigilante Francesco Della Corte. È questo il verdetto del Tribunale dei minori al termine del rito abbreviato nel processo...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano riceve lo Zalgiris Kaunas per ripartire in Europa. Trent’anni fa la sfida era Dino Meneghin-Arvydas Sabonis : L’Eurolega è ormai giunta ai due terzi del proprio cammino di regular season nella stagione 2018-2019, e si fa sempre più serrata la lotta per arraffare gli ultimi posti per i quarti di finale. Al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha la necessità di riprendere la marcia contro un’altra formazione nelle sue stesse condizioni (8 vittorie e 11 sconfitte): lo Zalgiris Kaunas. La formazione lituana, ...

Regeni - a Tre anni dall’omicidio Fico scrive ai presidenti dei parlamenti Ue : “Contribuite alla ricerca della verità” : E’ “di fondamentale importanza potere contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei parlamenti degli altri paesi membri dell’Unione europea. Le sarei pertanto molto grato per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare, nell’ambito delle competenze e delle procedure dell’Assemblea da Lei presieduta, per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni“. E’ quanto si legge in ...