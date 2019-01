MotoGP | Bradl sulla Honda HRC nei primi test di Sepang

MotoGP Honda : Bradl a Sepang al posto di Lorenzo : ROMA - Stefan Bradl sostituirà Jorge Lorenzo nei test di Sepang della MotoGp, dal 6 all'8 febbraio. Il pilota tedesco, collaudatore della Honda Racing, lavorerà nelle prove malesi al posto del ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda : L’intervento allo scafoide del polso sinistro per Jorge Lorenzo non priverà la Honda di avere due moto ufficiali al via dei primi Test stagionali per quanto riguarda la MotoGP, quelli di Sepang, che si svolgeranno in terra malese dal 6 all’8 febbraio. A sostituire il maiorchino ci sarà infatti il tedesco Stefan Bradl. Grandissima opportunità per il teutonico, vincitore del titolo iridato di Moto2 nel 2011, di guidare una moto di ...

MotoGP - la Ktm mette in vendita a prezzo scontato le moto usate da Bradley Smith e Pol Espargaró nel Mondiale 2018 : La Ktm ha pubblicato sui propri canali social un'iniziativa molto curiosa: la casa austriaca ha messo in vendita a prezzo scontato le RC16 della stagione 2018 appena conclusa, utilizzate da Bradley ...

MotoGP – Bradley Smith fa chiarezza : ecco la sua verità su Valentino Rossi [FOTO] : Bradley Smith fa chiarezza dopo le dichiarazioni di Valencia sul ‘fenomeno Valentino Rossi’: il post social del pilota britannico Da questa mattina stanno facendo il giro del web le affermazioni di Bradley Smith su Valentino Rossi rilasciate dopo il Gp di Valencia di domenica scorsa al Telegraph. Il pilota della Ktm, che ha deciso di iniziare una nuova avventura in MotoE ha parlato del fenomeno Valentino, con delle ...

MotoGP – Bradley Smith ci va giù pesante - le affermazioni shock su Valentino Rossi : “usato da Dorna” : Bradley Smith senza peli sulla lingua su Valentino Rossi: le forti dichiarazioni del britannico sul Dottore La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica scorsa col Gp di Valencia, vinto da un eccellente Andrea Dovizioso in condizioni incredibili sotto la pioggia. I campioni delle due ruote sono tornati in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di test per lavorare sulle moto per la stagione ...