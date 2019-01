' Ndrangheta | i clan arrivati anche in Valle d' Aosta | arresti

‘Ndrangheta stragista - l’ex gran maestro : “Attraverso la massoneria i clan hanno occupato le regioni del Nord” : “Attraverso la massoneria, la ‘Ndrangheta ha occupato le regioni del Nord”. l’ex gran maestro del grande Oriente d’Italia, Giuliano Di Bernardo, ha svelato i legami tra le logge e le cosche calabresi. Lo aveva già fatto nel corso di un interrogatorio sostenuto davanti al procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo al quale aveva spiegato il perché, dopo gli incontri con il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, che negli anni novanta stava indagando ...

'Ndrangheta - a Latina confiscati beni per 2 - 8 milioni a capo clan di origini calabresi : Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Latina, di immobili, autoveicoli e quote societarie, per un valore ...

'Ndrangheta - 23 arresti coinvolti in guerra tra clan : Le cosche del crotonese si stavano organizzando dopo la fine degli interessi che ruotavano intorno al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto - In Calabria una nuova operazione contro la '...

'Ndrangheta : bloccata guerra fra clan - arresti nel Crotonese : Erano pronti a iniziare una nuova guerra di mafia per il controllo del territorio. Con le accuse di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, tentata rapina, incendio, porto e detenzione illegale di armi e munizioni e illecita concorrenza con minaccia aggravata dal metodo mafioso, numerosi elementi appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di Isola Capo Rizzuto, Crotone e Petilia Policastro, sono stati ...

'Ndrangheta : clan Trapasso - condanne per oltre 4 secoli di carcere : ... a Cropani s'insedia la commissione antimafia 29 nov 2016 Vicesindaco Cropani coinvolto nell'operazione "Borderland", Prefetto lo sospende 29 nov 2016 Dai villaggi turistici alla politica, così la ...

Calabria - false attività per incassare i contributi regionali per l’agricoltura : 8 arresti nei clan di ‘Ndrangheta : Incassavano i contributi regionali per l’agricoltura attestando falsamente attività imprenditoriali e requisiti che non esistevano. Centinaia di migliaia di euro che sono finiti nelle casse della cosca Gallico di Palmi. Con l’accusa di associazione a delinquere e truffa, tra gli otto arrestati stamattina c’è anche il boss Carmelo Gallico per il quale il gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta ...