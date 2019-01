La minaccia cupa sull’avvenire del Congo

La preoccupazione del Papa : i populismi minaccia no diritti e giustizia : In un discorso di nove pagine, tra le numerose questioni che affronta, il Papa rievoca il «periodo tra le due guerre mondiali», quando «le propensioni populistiche e nazionalistiche prevalsero sull’azione della Società delle Nazioni». Francesco è preoccupato perché «il riapparire di tali pulsioni sta indebolendo il sistema multilaterale, con l’esit...

Napoli - preoccupazione tra i cittadini : uomo minaccia i passanti per strada : Una vicenda che senza ombra di dubbio scatenerà numerose reazioni e probabilmente susciterà polemiche, perché ciò che si sta verificando a Napoli, in particolare nel quartiere Vasto, sta già facendo molto discutere. È da diversi giorni ormai, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, che uno straniero immigrato in Italia, mantiene dei comportamenti poco consoni alla nostra società, fermando le automobili che si trovano di ...