Inter | svolta Icardi | svelata l' offerta | c' è un colpo di scena

Scontri Inter -Napoli - svolta sull'ultrà del Napoli. Indagato per omicidio : Daniele Belardinelli. Ansa A nove giorni dall'accaduto, le forze dell'ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli in zona San Siro a Milano. È un ultrà del Napoli di 25 anni ...

Morte Belardinelli - arrestato ultras dell’ Inter : clamorosa svolta nelle indagini [NOME e DETTAGLI] : Arriva la svolta nelle indagini sulla Morte del tifoso dell’Inter Belardinelli in seguito agli scontri avvenuti prima della gara di campionato contro il Napoli. nelle ultime ore importanti novità, è stato infatti arrestato Marco Piovella, un capo ultrà della curva dell’Inter, provvedimento disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano in base ad indagini ed interrogatori portati avanti negli ultimi ...

Juventus- Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

L' Inter "viaggia" scomoda : serve la svolta in trasferta : L'idea è chiara, la missione neppure troppo semplice: L'Inter deve migliorare il rendimento esterno. E deve farlo in fretta, ora che è attesa da due trasferte consecutive dal grado di difficoltà ...

Spalletti non svolta. L' Inter deve risolvere l'enigma Nainggolan : Nel calcio spesso basta un episodio per fare la differenza tra vincere e perdere. E spesso basta una partita per ribaltare valutazioni e giudizi su una squadra o almeno per farle pendere da una parte ...

Inter - ecco la svolta Marotta sul mercato : Beppe Marotta è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura all' Inter . E, secondo il Corriere dello Sport , porterà una nuova filosofia per il mercato : i big saranno cedibili di fronte a offerte alte, mentre si cercheranno giocatori già abituati a vincere .

Barcellona - il gol all’Inter segna la possibile svolta per Malcom : “Voglio stare qui a lungo” : Il Barcellona è sempre stata una squadra piena di talenti, soprattutto nei ruoli più offensivi. Per questo, tra Messi, Suarez e Coutinho riuscire a ritagliarsi uno spazio non è proprio semplice. In estate alla batteria dei calciatori d’attacco si è aggiunto l’ex Bordeaux Malcom, che nei primi mesi in blaugrana ha visto il campo poco e niente. Non è stato facile accettare le numerose esclusioni, ma il brasiliano è riuscito ad ...