I polli geneticamente modificati per sconfiggere l’influenza

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Completamente resistenti al virus dell’influenza. È questo lo scopo di alcuni scienziati britannici che stanno progettando di creare, progettati per essere “immuni” all’influenza e per riuscire così a combattere finalmente la prossima epidemia influenzale umana. “Il primo dei pulcinimodificato sarà covato nei prossimi mesi al Roslin Institute dell’Università di Edimburgo (lo stesso in cui si riuscì a creare nel 1996 il primo animale clonato al mondo, la pecora Dolly, ndr)”, ha dichiarato all’agenzia Reuters il co-autore del progetto Wendy Barclay, professoressa di virologia all’Imperial College di Londra.Per gli esperti della salute globale tra le maggiori preoccupazioni c’è proprio quella di una pandemia influenzale umana. Basti ricordare, infatti, il bilancio delle vittime dell’ultima ...