Francesca Cipriani svela i messaggi privati che si scambia con Salvini | ' Parliamo di cibo'

Francesca Cipriani parole di stima per Matteo Salvini : Francesca Cipriani ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora”dice: “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su “Instagram” e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ’che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ’gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”. La showgirl esprime apprezzamento per il vicepremier: “Sta facendo ...

Isola dei Famosi : arrivano le 'polene' Francesca Cipriani e il Mago Otelma : Martedì 22 gennaio c'è stata la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi ha presentato ai giornalisti tutte le novità che il reality proporrà al pubblico a partire da giovedì 24. Oltre a svelare che il vero inviato di quest'anno è Alvin, la conduttrice ha anticipato che è stata introdotta una nuova figura nel format, quella delle "polene". Francesca Cipriani e il Mago Otelma ...

Isola dei Famosi 2019 : arrivano le «polene» - ex concorrenti pronti a contendersi un posto in Honduras. Si parte con Francesca Cipriani e il Divino Otelma : Divino Otelma Novità all’Isola dei Famosi 2019. Nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ci saranno le polene. Si tratta, nello specifico, di concorrenti che hanno già avuto esperienze con i reality. Ecco quale sarà il loro ruolo in Honduras. Isola dei Famosi 2019: il ruolo delle «polene» Ogni settimana ci saranno sull’Isola due polene. I naufraghi, nel corso della diretta settimanale del ...

Isola dei Famosi 2019 : arrivano le «polene». Si parte con Francesca Cipriani e il Divino Otelma : Divino Otelma Novità all’Isola dei Famosi 2019. Nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, ci saranno le polene. Si tratta, nello specifico, di concorrenti che hanno già avuto esperienze con i reality. Ecco quale sarà il loro ruolo in Honduras. Isola dei Famosi 2019: il ruolo delle «polene» Ogni settimana ci saranno sull’Isola due polene. I naufraghi, nel corso della diretta settimanale del ...

Francesca Cipriani su Salvini : 'L'ho sempre stimato' : Tapiro d'oro per Lorella Cuccarini - LEGGI Foto: Instagram Vittorio Brumotti rischia grosso - SCOPRI Insomma oltre le polemiche che gli provengono da una certa parte del mondo dello spettacolo e ...

Francesca Cipriani - simpatia per Matteo Salvini : ‘Gli scrivo ‘gnam gnam’ - risponde cose carine’ : “Io scrivo a Salvini ‘Gnam gnam, che buono!’ quando lui pubblica foto di cibo e lui mi risponde, simpaticamente, con delle frasi carine… Più o meno anche lui scrive ‘gnam, gnam’ anche a me. È una persona semplice e umile, apprezzo le persone così. Poi ha gli attributi, sicuramente è un uomo affascinante con una personalità vera”, parola di Francesca Cipriani. L’esplosiva showgirl, che ha ...

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini è un vero uomo - mi piace fare gnam gnam con lui” : “Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. A dirlo è la prorompente Francesca Cirpiani che, intervenendo ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 confessa di avere uno scambio di messaggi con il vicepremier leghista. “Io magari gli scrivo che buono, gnam gnam e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno gnam gnam di ...

Francesca Cipriani : "Matteo Salvini è un vero uomo - mi piace fare gnam gnam con lui" : Se non è una dichiarazione d'amore, poco ci manca. Francesca Cipriani confessa ai microfoni di Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1, confessa; "Matteo Salvini? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo "che buono, gnam

Francesca Cipriani su Salvini : “Io gli scrivo e lui risponde - è un vero uomo” : Francesca Cipriani parla del suo rapporto con Matteo Salvini Francesca Cipriani ha chiarito a Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1, il suo rapporto con Matteo Salvini. Qualche giorno fa la soubrette ha rivelato che il Ministro dell’Interno non si fa problemi a rispondere ai suoi messaggi sui social network. Tutto il […] L'articolo Francesca Cipriani su Salvini: “Io gli scrivo e lui risponde, è un vero ...

Francesca Cipriani risponde alle domande su Salvini : ” Gli scrivo sui social e lui mi risponde”Leggi per saperne di piu : “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. Così Francesca Cipriani, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, risponde alle domande dei conduttori sul... L'articolo Francesca Cipriani risponde alle domande su Salvini: ” Gli scrivo sui social e lui mi risponde”Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Francesca Cipriani : "Salvini? Gli scrivo sui social e lui mi risponde 'Gnam gnam'" : Ospite di 'Un Giorno Da Pecora', la showgirl risponde alle domande dei conduttori sul ministro dell'Interno

Francesca Cipriani : "Salvini? Gli scrivo sui social e lui mi risponde" : Ospite di 'Un Giorno Da Pecora', la showgirl risponde alle domande dei conduttori sul ministro dell'Interno

Isola dei Famosi : Francesca Cipriani inviata al posto di Filippo Nardi? : Filippo Nardi non sarà l’inviato de L’Isola. Al suo posto Francesca Cipriani? Giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 torna la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tutti i naufraghi sono già sbarcati in Honduras, ma c’è un mistero che aleggia nell’aria: Filippo Nardi non sarà l’inviato? Secondo TvBlog, nel corso della prima puntata, l’ex naufrago lascerà il posto ad Alvin, che da concorrente ...

GF Vip - Francesca Cipriani contro Walter Nudo : 'Con me è stato un maleducato' : Nel pomeriggio di mercoledì 16 gennaio è andata in onda la nuova puntata di 'Pomeriggio 5', il talk-show condotto da Barbara D'Urso, a cui l'ex-naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, si è aperta sul conto di Walter Nudo, accusando quest'ultimo di essersi mostrato un maleducato nei suoi riguardi. Francesca vs Walter: l'ex naufraga delusa dal vincitore del Grande Fratello Vip L'ex-naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, si ...