Da Corinaldo a Trigoria | dopo il coma Michele Fiscaletti incontra Francesco Totti

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un sogno che si realizza:re il "Re di Roma", o meglio "il mio capitano". Così infattiama chiamare il suo idolonelle numerose foto che gli dedica nel suo profilo Instagram. Una promessa mantenuta dal campione romano al suo giovane fan coinvolto nella tragedia di. Una storia per fortuna a lieto fine per il giovane tifoso per, promessa dell'Ostrense, squadra della provincia di Ancona, uscito dalin cui era cadutoi gravi fatti dell'8 dicembre alla Lanterna Azzurra, costata la vita a 6 persone che attendevano l'inizio di un concerto di Sfera Ebbasta.Da, l'incontro con il campione "Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Un'emozione unica che non potrò mai scordare. Nonostante tutto ne sono uscito vittorioso", scrive il giovanenel suo ...