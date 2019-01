Brexit | la premier May non cede su No deal | è scontro con Corbyn

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Brexit - il premier Philippe annuncia : "La Francia avvia il piano legato al no deal" : L'annuncio del premier Philippe: misure per garantire i diritti dei cittadini e delle aziende francesi in caso di uscita della Gb senza un accordo

Brexit - premier britannica May ottiene la fiducia. La Commissione Ue si prepara al 'no-deal' : Lo scrive il giornale britannico The Times, dopo che Germania e Francia hanno espresso la loro disponibilità a estendere i negoziati sul divorzio vista la situazione politica interna del Regno Unito, ...

Brexit - il premier Philippe : 'La Francia avvia il piano legato al no deal' : Il premier ha quindi aggiunto che verranno adottate cinque ordinanze entro tre settimane e 50 milioni di euro verranno investiti in porti e aeroporti. Il testo di legge , su cui deputati e senatori si ...

Brexit - premier britannica May ottiene la fiducia. La Commissione Ue si preparare al 'no-deal' : Lo scrive il giornale britannico The Times, dopo che Germania e Francia hanno espresso la loro disponibilità a estendere i negoziati sul divorzio vista la situazione politica interna del Regno Unito, ...

Niente sfiducia per May. E la premier riapre le trattative sulla Brexit : Theresa May resta in sella, per un pugno di voti. Dopo la pesantissima sconfitta sulla Brexit, la premier britannica è sopravvissuta ieri anche alla seconda mozione di sfiducia richiesta nei suoi ...

Brexit - nuovi incontri per premier May : 8.55 La premier britannica Theresa May prosegue oggi i suoi colloqui con esponenti di tutti i partiti politici per individuare un percorso futuro per la Brexit. La premier,che ha superato ieri il voto di sfiducia, ha esortato i parlamentari "a lavorare insieme in modo costruttivo".Per oggi ha già in programma incontri con i Brexiteers Tory sostenitori della Brexit più dura e il DUP, il partito unionista nordirlandese, entrambi contrari ...

Brexit - Parlamento UK boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...

Brexit - BOCCIATO VOTO SFIDUCIA A PREMIER MAY/ Governo Tory 'tiene' per 19 voti - ma nessuno ha un 'piano B' : BREXIT bocciata, ma il Parlamento respinge la mozione di SFIDUCIA alla PREMIER May. Ultime notizie, Referendum bis, no deal o nuovo accordo con Ue