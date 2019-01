Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Borse europee aprono in calo su incertezza dialogo Usa-Cina : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 44% : 9.35 Apertura negativa per le Borse europee, penalizzate dal rallentamento dell'economia globale e dallo stallo sui negoziati commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,44% a 19.350 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 252 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,738%. Londra -0,44%, Parigi -0,32% e Francoforte -0,42%. Euro a 1,1370 dollari e 124,74 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Borse europee caute dopo il taglio delle stime di crescita mondiale del Fondo Monetario Internazionale sulle tensioni commerciali, le preoccupazioni per la Brexit e i timori per l'economia italiana

Borse europee col freno a mano tirato in avvio dopo stime Fmi. Al via Davos : Le stime dell'Fmi arrivano a meno di 24 ore dai deboli dati arrivati dall'economia cinese che ha registrato nell'ultimo trimestre del 2018 la più debole crescita del Pil degli ultimi 30 anni. Tra gli ...

La Cina rallenta il passo e scoraggia le Borse europee : Milano. Prima i dati deludenti sulle esportazioni, ora quelli macro che confermano le attese: l'economia cinese sta rallentando. Nel 2018 il è cresciuto del 6,6 per cento, il dato peggiore dal 1990, a causa soprattutto della frenata registrata nell'ultimo trimestre dell'anno che è quello che maggior

In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee : Giornata debole per le borse europee , nel giorno in cui la borsa americana resterà chiusa per festeggiare il Martin Luther King Day . Riflettori puntati sul World Economic Forum di Davos , che inizia ...

Partenza debole per le Borse europee : Mercati. Avvio di settimana in ribasso per i mercati europei che risentono del rallentamento dell'economia cinese. Milano è partita con una flessione dello 0,50%, mentre Parigi e Francoforte hanno mostrato all'inizio delle contrattazioni un calo di un quarto di punto. Più stabile Londra poco sotto ...

Borse europee chiudono in forte rialzo : 18.20 Le Borse europee chiudono in forte rialzo per l'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Usa. Piazza Affari chiude la settimana in netto progresso: l'indice Ftse Mib chiude le contrattazioni con un guadagno dell' 1,22% a 19.708 punti. Le altre piazze Ue: a Londra l'indice Ftse 100, nel pieno delle incertezze sulla Brexit,rimbalza dell'1,95%. Francoforte vola del 2,63%, mentre Parigi guadagna l'1,70%. Chiude in calo lo spread ...

Vola Piazza Affari con le altre Borse europee : Finale al rialzo per Piazza Affari e per le altre borse europee che confermano la buona intonazione fin dall'avvio. Il clima positivo viene sostenuto dalla nuova ventata di ottimismo sul fronte delle ...

Le Borse europee aprono in rialzo - Milano la migliore : Apertura in rialzo per le Borse europee sostenute dal buon andamento di Wall Street e dal raffreddarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nel dettaglio, Francoforte sale dello 0,76%, ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 85% : 9.32 Apertura di segno positivo per le Borse europee, dopo i progressi nel dialogo sul commercio fra Usa e Cina. A Piazza affari,l'Ftse Mib segna +0,85% a 19.636 punti. Tim non fa prezzo e il titolo segna un calo teorico del 9,3%, dopo la previsione di un 2019 in calo. Spread Btp-Bund tedesco a 250 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,75%. Londra +0,69%, Parigi +0,66% e Francoforte +0,77%. Euro a 1,1395 dollari e 124,50 yen in ...

Prudenza tra Borse europee. Banche incerte : Le principali borse europee chiudono la sessione odierna confermando la debolezza registrata fin dall'avvio. Piazza Affari, invece, recupera la parità, ma il rimbalzo è contenuto poiché limitato dalla ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 62% : 9.26 Apertura di segno negativo per le Borse europee, penalizzate dalle incertezze sulla Brexit e dopo la chiusura in ribasso delle piazze asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,62% a 19.357 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 254,6 punti, con rendimento del decennale al 2,755%. Londra -0,44%, Parigi -0,58% e Francoforte -0,72%. Euro a 1,1379 dollari e 123,931 yen sui mercati valutari europei.