Waymo - Espansione in Michigan con 400 nuove assunzioni

(Di martedì 22 gennaio 2019) L'americana dicontinuerà nel. A ufficializzare la notizia sono stati i manager dell'azienda di Alphabet che hanno annunciato anche 400nei prossimi cinque anni: per il momento non è stata ancora individuata l'area dove saranno avviati i test di guida autonoma, ma si tratterà di una zona nei pressi di Detroit.Allo studio sensori per le auto di serie. Come negli altri stati dove i collaudi stanno attualmente procedendo, anche nelverranno impiegati prototipi basati sulle Chrysler Pacifica e Jaguar I-Pace, debitamente modificate con sistemi di rilevazione sviluppati dalla Magna. L'azienda di componentistica canadese, infatti, ha iniziato a sviluppare un sistema scalabile di sensori destinato a essere impiegato sulle future auto a guida autonoma di serie.Supportati da fondi locali. L'arrivo dinello stato di Detroit sarà ...