Spagna in ansia per Julen | errore di calcolo costringe il team a scavare un nuovo tunnel

Spagna in ansia - quasi finito il tunnel : 'Oggi sapremo se Julen è vivo' : Totalán è un municipio a 22 chilometri da Malaga, uno dei più piccoli della provincia andalusa con appena 700 abitanti. Da oltre una settimana è sotto i riflettori di tutto il mondo, invasa da mezzi e uomini incessantemente all'opera per riportare in superficie il piccolo Julen di appena due anni, sparito all'improvviso dentro a un pozzo stretto 25 centimetri e profondo ...

Spagna IN ANSIA - BIMBO 2 ANNI CADUTO IN POZZO DI 110 METRI/ Video - le tre tecniche per salvarlo : BIMBO di due ANNI CADUTO in un POZZO di 110 METRI vicino Malaga: SPAGNA in ANSIA per Yulen. Le ultime notizie: caso simile ad Alfredino Rampi di Vermicino