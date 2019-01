Migranti | l’attivista Brhane | “Frustate e stenti | ecco cosa significa essere riportati in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) “Io sovuol dire”. Al telefono la voce è fredda. Distante, di una distanza psicologica oltre che fisica. Il genere di distanza che distingue chi ha visto e vissuto da chi non lo ha fatto ma parla. E twitta. Spesso su cose che non conosce, se non per sentito dire. “Io so, da migrante,riportato in Libia“. Come accaduto al barcone con 100 persone a bordo trasbordati su un cargo della Sierra Leone ea Misurata. Tareke, eritreo, è il presidente del Comitato Tre Ottobre. Ogni anno si batte perché non si perda il ricordo della tragedia in cui nel 2013 morirono 368, in maggioranza eritrei, annegati a pochi metri dalle coste di Lampedusa.A lui è andata bene, oggi è italiano a tutti gli effetti, lavora come mediatore culturale nel centro di Castelnuovo di Porto, a nord di Roma. Nel 2014 ha ricevuto la medaglia per ...