Life is Strange 2 torna a mostrarsi nel trailer di lancio del secondo episodio

Un video gameplay ci dà un assaggio del secondo episodio di Life is Strange 2 : Square Enix presenta il secondo episodio di Life is Strange 2. Come possiamo vedere, il secondo episodio della stagione suddivisa in 5 parti, sarà disponibile giovedì. Per tutti i dettagli, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix:Read more…

Life IS STRANGE 2 : Trailer di lancio per il secondo EPISODIO : Square Enix External Studios e DONTNOD Entertainment sono lieti di condividere il Trailer di lancio dell’EPISODIO 2 di LIFE is STRANGE 2. LIFE is STRANGE 2: Il secondo EPISODIO si mostra in un Trailer Il secondo EPISODIO di LIFE is STRANGE 2 si intitola “Rules” e sarà disponibile giovedì 24 gennaio 2019 in formato digitale in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam). L’EPISODIO 2 continua a ...

Il primo episodio di Life is Strange 2 - Just Cause 3 e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio : Come segnala VG247.com, Microsoft ha annunciato sei nuovi titoli per Xbox Game Pass questo mese.A partire da oggi, 3 gennaio, tre nuovi giochi verranno aggiunti alla libreria Xbox Game Pass e altri arriveranno la prossima settimana.Il primo episodio di Life is Strange 2 è disponibile da oggi. L'uscita segue Life is Strange: The Complete Season e Life is Strange: Before the Storm, arrivati rispettivamente il 20 dicembre e il 27 dicembre.Read ...

Xbox Game Pass continua a stupire gli abbonati : aggiunti il primo episodio di Life is Strange 2 e Ark : Survival Evolved : Quasi come a confermare che i numeri snocciolati alcuni giorni fa (che rivelavano l'introduzione di più di 116 giochi all'interno del servizio) erano solo l'inizio, Xbox Game Pass continua a crescere e lo fa con l'aggiunta di due nuovi titoli.Il servizio in abbonamento di Microsoft, che sin dal lancio sta progressivamente convincendo sempre più giocatori, è uno dei punti di forza della divisione gaming della compagnia e gli investimenti continui ...

Il catalogo di Xbox Game Pass accoglie a sorpresa anche Life is Strange : Before the Storm : Dicembre, per gli abbonati a Xbox Game Pass, è stato davvero un mese stellare. Negli ultimi 30 giorni Il catalogo del servizio si è arricchito di perle come Below, Ashen e Mutant Year Zero (tutti e tre nel Game Pass dal loro day one) ma anche di Hellblade: Senua's Sacrifice, PES 2019 e Ori and the Blind Forest.Sembra però che le sorprese non esitino a cessare. Se il primo Life is Strange era stato aggiuto al Game Pass solo qualche giorno fa, ...

Life is Strange è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass : Il catalogo di giochi disponibili su Xbox Game Pass si espande sempre di più. Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato alcuni titoli in arrivo, ma si parlava anche di un "misterioso gioco".Ora, grazie all'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, apprendiamo che, oltre ai già noti Shadow Warrior 2 e Ori and the Blind Forest, è Life is Strange ad aggiungersi al catalogo.L'apprezzato titolo sviluppato da Dontnod, dunque, è disponibile per ...

Il secondo episodio di Life is Strange 2 svelerà la connessione del gioco con The Awesome Adventures of Captain Spirit : "Rules", il secondo episodio di Life is Strange 2, sarà lanciato il 24 gennaio 2019, come già vi abbiamo detto in precedenza e Square Enix ha condiviso un trailer live-action in occasione dell'annuncio. Ma, ancora più eccitante, è la promessa che il nuovo episodio rivelerà finalmente come The Awesome Adventures of Captain Spirit si lega al più grande mondo di Life is Strange.Come ci ricorda Polygon, Square Enix e lo sviluppatore Dontnod ...

Life IS STRANGE 2 : Data di uscita per il secondo episodio : SQUARE ENIX è lieta di annunciare la Data d’uscita del secondo episodio, di cinque, della nuova stagione di LIFE is STRANGE 2 creata da Square Enix External Studios con Michel Koch e Raoul Barbet del team di LIFE is STRANGE presso DONTNOD Entertainment. LIFE IS STRANGE 2: Il nuovo episodio arriva a Gennaio 2019 Gonzalo Martin, che ha prestato la voce a Sean Diaz, è il protagonista di una rappresentazione in live action di un ...

Life is Strange 2 : il secondo episodio "Rules" ha una data d'uscita : È con un comunicato stampa che Square Enix solo qualche minuto fa ha annunciato la data d'uscita del secondo episodio di cinque della nuova stagione di Life is Strange 2, creata da Square Enix External Studios con Michel Koch e Raoul Barbet del team di Life is Strange presso DONTNOD Entertainment. L'episodio 2 di Life is Strange 2, chiamato "Rules", sarà disponibile il 24 gennaio 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows). Per l'occasione, ...

Life is Strange 2 : il secondo episodio arriverà a Gennaio : Square Enix ha annunciato nella giornata odierna che il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà disponibile dal 24 Gennaio 2019 su tutte le piattaforme. La storia di Sean e Daniel continua nel secondo episodio In fuga dalla polizia dopo il tragico incidente di Seattle e, a seguito dell’apparizione di uno strano potere sovrannaturale, Sean e Daniel Diaz continuano il loro viaggio durante i mesi invernali. Mentre i due fratelli lottano contro ...

Life is Strange 2 : disponibile il trailer della critica dell'episodio 1 : Qualche ora fa Koch Media ha annunciato tramite un comunicato stampa che il trailer della critica dell'episodio 1 di Life is Strange 2 è finalmente disponibile, inoltre il titolo è stato nominato per i The Game Awards. Ecco quanto recita il comunicato:"Negli ultimi mesi abbiamo letto molto attentamente tutti i vostri commenti sull'Episodio 1 di Life is Strange 2. Abbiamo ricevuto degli ottimi voti e delle buonissime recensioni dai media, così, ...

Il secondo episodio di Life is Strange 2 arriverà a gennaio : Come segnala Eurogamer.net, Dontnod ha rivelato che il secondo episodio di Life is Strange 2 verrà lanciato nel gennaio 2019.Life is Strange 2 - che ha introdotto i nuovi protagonisti della serie Sean e Daniel Diaz, due fratelli costretti a scappare dopo un tragico incidente - ha debuttato su PC, Xbox One e PS4 a settembre di quest'anno. Come tale, il divario tra gli episodi andrà verso i quattro mesi quando la storia continuerà nel 2019 - ...