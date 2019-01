Kvitova e Collins in semifinale

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Stefanos Tsitsipas in semifinale tra gli uomini - Danielle Collins tra le donne. Ora Kvitova-Barty : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

Australian Open 2019 : Kvitova-Collins prima semifinale femminile. La ceca domina Barty - continua il sogno dell’americana : La prima semifinale femminile degli Australian Open 2019 vedrà opposte Petra Kvitova e Danielle Collins. La ceca torna tra le prime quattro a Melbourne dopo quell’unica volta datata 2012, quando perse da Maria Sharapova; mentre l’americana non si era mai spinta così avanti in un torneo dello Slam, anche perchè proprio in Australia ha raccolto le prime vittorie in un Major. Era la grande rivincita della finale di Sydney ed invece ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. La prima semifinale è Kvitova-Collins! : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open : Collins in semifinale - sfiderà Kvitova o Barty : MELBOURNE - Danielle Collins elimina la Pavlyuchenkova in tre set , 2-6; 7-5; 6-1, e conquista la semifinale dell' Australian Open femminile. Kvitova-Barty, si sfidano nell'altro quarto di finale di ...