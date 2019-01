Bolt | addio al sogno di diventare calciatore ' Bello finché è durato'

Usain Bolt dice già addio al calcio : "Bella esperienza ma ora basta" : Usain Bolt ha già deciso di dire basta con il calcio giocato. L'ex uomo più veloce del mondo ha appeso gli scarpini al chiodo dopo tanti provini, allenamenti sostenuti in giro per il mondo e dopo la doppietta realizzata in una sfida amichevole con i Central Coast Mariners. Il giamaicano avrebbe voluto un ricco contratto con gli australiani ma il club ha poi deciso che le sue ...

