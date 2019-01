Plastica monouso | accordo Ue su direttiva

Direttiva Plastica monouso - raggiunto accordo UE : accordo raggiunto tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sul testo della Direttiva che limita l’utilizzo di alcuni prodotti di plastica monouso (cosiddetta Sup) che dovrà ora essere ratificato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE. Lo rende noto Assobioplastiche secondo cui, anche nel testo di questa Direttiva, come in quelle precedenti del pacchetto economia circolare e ...

Plastica monouso - appello alle scuole e un vademecum per risparmiare all’ambiente un milione di bottigliette : “Basta all’uso della Plastica monouso nelle scuole”. A lanciare questo appello è l’associazione Marevivo che con la Fondazione Sorella Natura ha organizzato una campagna rivolta a tutti gli istituti d’Italia per fermare l’inquinamento. Secondo le stime dell’associazione, infatti, in una classe gli alunni consumano ogni giorno una bottiglietta d’acqua così che in un intero anno scolastico si arriva a circa quattromila bottiglie. Un ...

Marevivo lancia l’appello #StopSingleUsePlastic : “Basta Plastica monouso nelle scuole” : L’associazione Marevivo e la Fondazione Sorella Natura chiede a tutti gli istituti di mettere subito in pratica un buon proposito per il nuovo anno: aderire all’appello #StopSingleUsePlastic per eliminare la plastica monouso. Si stima che in una classe gli alunni consumino ogni giorno una bottiglietta d’acqua, in un intero anno scolastico circa 4000. Così un istituto, con una media di circa 25 classi, in un anno scolastico ne utilizzerà ...

Unione Europea : un accordo per ridurre la Plastica monouso : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Plastica monouso - stop a cotton-fioc - piatti e posate dal 2021 : c’è l’accordo in Europa : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

Plastica monouso - raggiunta l’intesa in Europa : stop a cotton-fioc - piatti e posate dal 2021 : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

Cosa c’è da sapere sul divieto europeo alla Plastica monouso : Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images Al termine di un negoziato durato più di 12 ore, le istituzioni dell’Unione europea hanno raggiunto uno storico accordo che ridurrà sensibilmente la produzione di oggetti in plastica monouso a partire dal 2021. Potremo dire addio a posate, piattini, cannucce e contenitori in polistirolo espanso, ma anche ai classici cotton fioc (sui quali in ogni caso il nostro paese aveva già ...

Ue - i prodotti monouso in Plastica saranno vietati dal 2021 : La Commissione presenta la direttiva come "lo strumento giuridico più ambizioso al mondo in materia di rifiuti marini". Quali saranno i prodotti vietati - A essere vietati dal 2021 saranno alcuni ...

L’Europa vieta la Plastica monouso : plastica, si comincia a fare sul serio. Dopo 12 ore di trattativa tra le istituzioni europee è stato trovato l’accordo per la messa al bando degli oggetti di plastica monouso. Piatti, bicchieri, posate, cannucce, contenitori per alimenti che sono certamente pratici e utili, ma che hanno il difetto di essere fatti di un materiale virtualmente indist...

Ambiente - Costa sull’accordo Ue per la Plastica monouso : giornata importante : “Una giornata importante per tutti coloro che si battono da tempo per contrastare l’inquinamento da plastica nei mari del Pianeta. Aspettiamo di leggere il testo definitivo ma intanto sono soddisfatto perché Consiglio, Commissione e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo in tempi molto brevi, al di là delle aspettative”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che domani parteciperà al Consiglio europeo dei ...

Divieto Plastica monouso - accordo Consiglio-Europarlamento : Bruxelles, 19 dic., askanews, - La presidenza di turno austriaca del Consiglio Ue ha raggiunto oggi a Bruxelles, dopo un lungo negoziato durato tutta la notte scorsa, un accordo di principio con il ...

Direttiva sulla Plastica monouso - Greenpeace : “Dall’Europa segnale importante ma non sufficiente” : Dopo mesi di intensi negoziati, spiega Greenpeace in una nota, “l’Unione Europea ha concordato un testo definitivo che contiene le attese norme sulla plastica monouso. Con la nuova Direttiva arriva un segnale importante dall’Europa per contrastare l’inquinamento da plastica nei mari del Pianeta. Tuttavia le misure concordate, come la riduzione a monte della produzione di alcuni imballaggi e contenitori in plastica monouso, non ...

Plastica - in Europa siglato l'accordo per la riduzione degli oggetti monouso : Dopo oltre dodici ore di negoziato, le istituzioni Ue hanno raggiunto l accordo che prevede restrizioni alla commercializzazione e all uso di oggetti monouso in Plastica. Dal 2021 saranno vietati ...

'Così provo a salvare il mare dalla Plastica monouso'. La scelta di Francesco : Nell'Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina, Lt, nel Lazio, in due ...