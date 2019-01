Enrico Letta e Romano Prodi tornano insieme Retroscena | il nuovo partito degli orrori

Partito dei cattolici - ora si pensa a Romano Prodi e a Enrico Letta : Per la costituzione di un Partito politico è necessario individuare almeno una personalità in grado di ricoprire un ruolo verticistico con efficacia.Lo sanno bene gli ecclesiastici che stanno lavorando, sulla scia dell'appello ai "Liberi e Forti" di don Luigi Sturzo, alla riproposizione di quello che fino alla fondazione della Margherita si chiamava "Parito Popolare italiano". Enrico Letta potrebbe essere il nome giusto per l'attacco, il ...

La lista unica contro i populisti è un grande favore ai populisti - dice Enrico Letta : L'ex premier Enrico Letta è convinto che creare un blocco unico contro i populisti sia un grande favore ai populisti. Lo dice in una intervista alla Stampa e all'inizio di una campagna elettorale per le Europee di maggio che è già entrata nel vivo. Letta negli ultimi 5 anni è rimasto ai margini della politica italiana, preferendo dedicarsi agli studi di politica ed economia in Francia. In questi giorni è in libreria con un saggio ...

Enrico Letta : "Il fronte unico anti populisti è il favore più grande ai populisti" : "Ho apprezzato molto il suo libro. L'unica cosa che non mi convince è il frontismo antipopulista, perché è il favore più grosso che puoi fare ai populisti: offri un nemico, l'unica cosa che li unisce". Lo dice alla Stampa l'ex premier Enrico Letta parlando di Carlo Calenda e del suo manifesto per le Europee.Sul possibile scenario europeo dopo le elezioni, Letta commenta: "Salvini è forte quando picchia sui ...

"Partito dei cattolici" : Enrico Letta riflette sul ritorno in campo : Enrico Letta sta riflettendo su una seconda discesa in campo. L'occasione la fornirebbe la costituzione del "partito dei cattolici", quello cui sta lavorando una parte di Chiesa cattolica, supportata da numerose realtà associative. L'ex premier sarebbe allora il nome di peso attorno a cui organizzare l'apparato partitico.A rivelare il retroscena è stata l'odierna edizione di Libero. La "cosa bianca" dovrebbe avere carratteristiche prodiane. I ...