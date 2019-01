Cina | nel nuovo campus di Huawei | una piccola Europa hi-tech

Tumminello - si avviCina il giorno per la firma : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Cina - Pil +6 - 6% nel 2018 : Inoltre, c'è ancora ampio margine per la politica macroeconomica della Cina coadiuvata da una sufficiente esperienza. Tutto ciò creerà condizioni favorevoli per l'economia cinese nel 2019. A tal ...

La Cina rallenta. Nel 2018 il Pil è il più basso dal 1990 - tasso di natalità ai minimi dal 1980 : Il Pil cinese più basso dal 1990, il dato sulle nascite più basso dal 1980. Bastano questi dati a preoccupare i mercati sulle difficoltà della Cina, gravata anche dalla battaglia sui dazi, anche se sono le piazze occidentali a reagire peggio di quelle asiatiche.I dati ufficiali vedono il Pil della Cina crescere nel 2018 al passo del +6,6% - il più basso dal 1990, per quanto al di sopra dell'obiettivo del 6,5% fissato ...

Borse fiacche su rallentamento Cina. A Milano stacco cedola di Snam e Enel : Risale produzione industriale L'economia cinese frena ancora nel quarto trimestre 2018 con un Pil a +6,4% dal 6,5% del trimestre precedente, ma in linea con le attese. Nell'intero 2018, secondo i ...

Cina : Pil rallenta - +6 - 6% nel 2018 al minimo dal 1990 : Per prevenire una frenata dell'economia, il governo ha annunciato settimana scorsa nuove misure di stimolo, a cominciare da un taglio delle tasse 'su scala più ampia'.

Peppa Pig sconfigge la censura e conquista la Cina/ Video - virale il lancio del film nell'anno del maiale : Peppa Pig sconfigge la censura e conquista la Cina. Video, virale il lancio del film nell'anno del maiale. Le ultime notizie

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trasCinano la Germania al successo nel Team Event davanti ad Austria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trasCina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Wall Street accelera - svolta nelle trattative commerciali Usa-Cina : Secondo la stampa Usa, Pechino ha mostrato apertura a un maxi aumento delle importazioni di beni prodotti negli Stati Uniti. Il Dow Jones ha reagito con un balzo in avanti. Intanto in Europa, il Ftse Mib si era portato ai massimi da tre mesi e solamente da inizio anno il saldo positivo è pari al 7,5%...

Arriva Pupi e Fornelli - il primo cooking show per chi non sa cuCinare : Un programma di cucina atipico che scombina le carte in tavola La tv è piena di cuochi esperti che ci insegnano a cucinare, viaggiano per l'Italia e per il mondo alla ricerca dei piatti e degli ingredienti più strani e pregiati, giudicano aspiranti cuochi, o mettono la loro esperienza al servizio di attività fallimentari. Pupi e Fornelli mette in ...

Rovigo - l’acqua nello scolo ViCinara diventa rossa : ARPAV sul posto - scoperta la causa : Sono in corso da stamattina a Calto le verifiche dei tecnici ARPAV e dei Carabinieri Forestali sulla messa in sicurezza dello scolo Vicinara da parte del personale del Consorzio di bonifica. Ieri infatti, verso le 17, ARPAV è stata allertata dai Carabinieri Forestali di Trecenta per uno sversamento di una sostanza di colore rosso. Subito sono state effettuate le verifiche, tecniche ed analitiche ed è stata identificata la sostanza. Si tratta di ...

La Cina nel 2018 ha trainato il settore delle app mobile con la metà di tutti i download : App Annie ha pubblicato un nuovo report con il quale ci illustra quella che è la situazione del mercato di applicazioni e giochi nel mondo mobile L'articolo La Cina nel 2018 ha trainato il settore delle app mobile con la metà di tutti i download proviene da TuttoAndroid.

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trasCina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Spazio : un Moon village in 3D nel futuro della Cina : La colonizzazione della Luna è tra i progetti più importanti nell’agenda spaziale della Cina. Dopo l’allunaggio della sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, il Paese si prepara a inaugurare la quarta fase del suo programma di esplorazione del nostro satellite. La tabella di marcia, secondo quanto dichiarato da Wu Yanhua, vice capo della Cnsa, prevede il lancio della sonda Chang’e-5 in programma per la fine di quest’anno, con l’obiettivo ...