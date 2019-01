Ci sono anche indirizzi email del governo tra quelli hackerati in Collection#1

Cardi B ha svelato che tra le canzoni preferite dalla piccola Kulture ci sono anche “Taki Taki” e “Mi Gente” : Ecco la playlist preferita dalla piccola <3 The post Cardi B ha svelato che tra le canzoni preferite dalla piccola Kulture ci sono anche “Taki Taki” e “Mi Gente” appeared first on News Mtv Italia.

Lucano : "Governo accusa trafficanti ma anche loro sono vittime" : "Per alleviare l'onta mediatica delle sue gravi responsabilità il governo italiano ha detto che la responsabilità è dei trafficanti . Ma io dico che anche loro sono vittime ". Lo dice all'Adnkronos il ...

C'è posta per te - Denise e Deborah si sono sposate : presenti anche i genitori (Video) : Questa sera nel corso della seconda puntata di C'è posta per te 2019 in onda su Canale 5 è stata raccontata la storia d'amore di Denise, una ragazza lesbica che ha chiesto aiuto alla redazione del programma di Maria De Filippi per essere accettata dalla sua famiglia. Denise, infatti, dopo aver dichiarato la sua omosessualità è stata cacciata via di casa e adesso che ha deciso di sposarsi con la sua compagna Deborah, ha chiesto ai suoi familiari ...

Naufragio al largo della Libia - i superstiti : “sono morte 117 persone - anche donne e bambini” : Il bilancio del Naufragio avvenuto ieri nel Canale di Sicilia sarebbe molto più grave di quanto ipotizzato. Sul gommone affondato, partito la notte precedente da Garabulli, erano in 120, secondo quanto hanno raccontato agli operatori dell’Oim i tre superstiti recuperati ieri da un elicottero della Marina italiana e portati a Lampedusa....

Bimbo caduto nel pozzo : anche i salvatori dei 33 minatori sono al lavoro per Yulen : sono passati ben 5 giorni dalla caduta del povero Yulen (o Julen, come riportano alcuni media spagnoli) nel pozzo, a Malaga. Il bambino giocava nei pressi della casa di un parente quando è precipitato nel pozzo. I tentativi per salvarlo si sono rivelati molto difficili, ma vanno avanti. Sul posto è giusta anche la compagnia che è riuscita a salvare i minatori cileni. anche la compagnia che ha salvato i minatori cileni è sul posto per liberare il ...

#10YearChallenge Anche per la Marvel : ecco come sono cambiati i suoi eroi in 10 anni @marvelstudios : Forse già non ce la fate più a vedere foto su foto di amici e parenti che si cimentano nella challenge del 2019 più in voga del momento. Stiamo parlando della 10 Year Challenge, che porta a mettere due foto personali, una attuale e una del 2009 per mostrare come siamo cambiati in 10 anni. Per tirare un po’ le sorti di questo gioco social, ecco che Marvel si mette a nudo mostrando come sono cambiati i propri eroi dal 2009 ad oggi. Grazie a ...

I fan della coppia lo sospettavano da giorni e oggi è arrivata la conferma. Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo si sono lasciati, a rivelare la rottura della coppia di Uomini e Donne è stata...

Le Simbox Iliad sono da oggi presenti anche all'interno di alcuni punti vendita Unieuro, cinque al momento, con altri dieci in attivazione.

Papa Francesco su Gesù : 'Anche lui e la sua famiglia sono stati profughi in Egitto' : Papa Francesco torna ad insegnare e sensibilizzare il mondo cristiano sull'importanza dei migranti per la società odierna. Utilizzando Gesù cristo come esempio, ha spiegato (tramite "Luci sulle strade della speranza", raccolta scritta dei suoi insegnamenti sull'immigrazione) che anche il Cristo da neonato era stato profugo e migrante durante il periodo della persecuzione in Israele da parte del re Erode. Infatti, come oggi i migranti cercano ...

Torino - chiusa l'inchiesta sul Salone del Libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati: si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro. Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...

Anche Miley Cyrus e Adam Levine si sono esibiti al concerto tributo in onore di Chris Cornell : Una serata speciale <3

Legittima difesa - la Lega esulta per il via libera ma sono legittime anche le critiche : Respinti gli emendamenti delle opposizioni, la commissione ha licenziato il testo. Salvini: "Promessa mantenuta". Ma il tema...

In Europa boom di fisioterapisti ma sono tanti anche i medici - dentisti e farmacisti : Nei 28 Paesi Ue, in cinque anni (2011-2016) si è registrato un forte aumento di fisioterapisti (12%), ma segnano un andamento crescente anche i farmacisti e i dentisti (entrambi del 5%). Il record dei medici spetta alla Germania mentre la Grecia vanta il numero maggiore di medici in relazione al numero di abitanti. In molti Paesi tra i camici bianchi prevalgono le donne, non in Italia dove invece sono i medici maschi ad essere più numerosi. ...

Azzurra Noemi Barbuto - chi è? / La giornalista di Libero dopo le minacce : "Anche io sono terrona" - CR4 - : Azzurra Noemi Barbuto è una delle ospiti di #CR4 - La Repubblica delle donne in onda mercoledì 16 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5