Bitcoin | guadagna un milione di dollari | poi perde tutto

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Peter McCormack, lo sfortunato protagonista della nostra storia, fino al 2016 gestiva un'agenzia pubblicitaria a Londra tanto fiorente da assicurargli un fatturato di circa 3 milioni di sterline. Al seguito della chiusura dell'attività ha iniziato ad investire in, complice l'incredibile e velocissima crescita della criptovaluta in quegli anni, scommettendo circa 5mila sterline sulla moneta avente in quegli anni un valore d'acquisto pari a quasi 600 sterline."Ho iniziato comprandone sette o otto, si racconta McCormack, ma nei giorni seguenti non ho saputo controllarmi, sono arrivato ad acquistareper oltre 20mila sterline"....