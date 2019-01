Ascolti Tv 20 gennaio 2019 | Fazio perde con Paperissima La Dottoressa Giò soffre le Iene

Ascolti tv domenica 20 gennaio : testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier : Gli Ascolti dei programmi in onda ieri in prima serata domenica di sfida agli Ascolti a colpi di punti di share ieri 20 gennaio 2019. In prima serata su Rai1 Che tempo che fa con Fabio Fazio ha intrattenuto 3.071.000 spettatori pari al 14.8% di share. A seguire Il tavolo è stato invece seguito da 2.199.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv domenica 20 gennaio: testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Soap 12.7% - Domenica Live 16.2%. I dati auditel dei canali Premium : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Soap 12.7% - Domenica Live 16.2%. Tiki Taka 5.7% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Soap 12.7% - Domenica Live 16.2% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Domenica Live 16.2% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2-16.9% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019 : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 il ...

Ascolti tv sabato 19 gennaio : bene Maria De Filippi - Ora o mai più non decolla : Nuovo successo ieri per lo show di Canale 5 C’è posta per te e Ora o mai più sono stati i programmi protagonisti della sfida agli Ascolti della prima serata del sabato sera. Ieri, 19 gennaio 2019, su Rai1 è infatti tornato in onda Ora o mai, il talent show con protagonisti otto cantanti che […] L'articolo Ascolti tv sabato 19 gennaio: bene Maria De Filippi, Ora o mai più non decolla proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 19 gennaio 2019. C’è Posta Per Te 27.35% - Ora o Mai Più 18.45% : C'è Posta Per Te: Power, Albano, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 19 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.26 alle 0.34 – la prima puntata della seconda edizione di Ora o Mai Più ha ottenuto un ascolto medio di 3.520.000 spettatori pari al 18.45% di share (qui gli Ascolti della puntata d’esordio della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.19 alle 0.50 – la seconda puntata di C’è Posta per Te ha raccolto ...

Ascolti tv sabato 19 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, prima puntata,ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film S.W.A.T ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Le parole della settimana ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 C'è Posta per Te, seconda puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film 'animazione Madagascar 2 ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti tv 19 gennaio : C'è posta per te 'asfalta' la prima puntata di Ora o mai più : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, sabato 19 gennaio 2019, caratterizzata in prime time dalla seconda puntata di C'è posta per te, il fortunato people show di Maria De Filippi, che la scorsa settimana ah debuttato con una media di quasi 6 milioni di spettatori e il 30% di share. Su Raiuno, invece, è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Ora o mai più, il talent show con ...

Ascolti TV | Sabato 19 gennaio 2019. C’è Posta Per Te 27.4% - Ora o Mai Più 18.5% : C'è Posta Per Te: Power, Albano, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 19 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della seconda edizione di Ora o Mai Più ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al 18.5% di share (qui gli Ascolti della puntata d’esordio della prima stagione). Su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha ...

Ascolti TV | Sabato 19 gennaio 2019 : C'è Posta Per Te: Power, Albano, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 19 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della seconda edizione di Ora o Mai Più ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti della puntata d’esordio della prima stagione). Su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha ...