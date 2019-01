Anthem non girerà a 1080p e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X

eurogamer

: Ecco come girerà #Anthem su PS4 Pro e Xbox One X. - Eurogamer_it : Ecco come girerà #Anthem su PS4 Pro e Xbox One X. - awitsnaya : @darkroomxsm Non disperare sis anche a me manca il Bobby che spaccava culi in Go e Anthem ma hanno detto che questo… - Lollowitz : RT @VG247it: Anthem non girerà a 1080p e 60 FPS né su PlayStation 4 Pro né su Xbox One X - -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) A poco più di un mese dal lancio di- e a pochi giorni dalla prima VIP demo - BioWare ha finalmente rivelato alcune informazioni sul frame rate e la risoluzione del gioco in versione console.Come riporta Gamingbolt, al lead producer Michael Gamble è stato chiesto su Twitter se il gioco supporterà ie i 60 frame al secondo suOne X e PS4 Pro.La sua risposta? "No, abbiamo dato la priorità alle immagini. Possiamo considerare il frame rate prioritario in futuro." In un successivo tweet ha risposto al fatto che entrambe le console avranno una risoluzione di 4K e 30 fotogrammi al secondo, Gamble ha detto semplicemente "Sì." Ciò significa che, indipendentemente dalla console,sarà in esecuzione a 30fps e questo sembrerebbe riguardare anche aOne e PS4 standard.Read more…