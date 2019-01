Il dolore del Papa | ' le 170 vittime cercavano un futuro Prego per loro e per i

Salvini : 'Mai complice degli scafisti'. dolore del Papa per i morti in mare : All'indomani dell'ultima tragedia nel Mediterraneo, il ministro dell'Interno ribadisce: 'Non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani e delle Ong che non rispettano regole e ordini. Parole ...

Tunisino morto durante il fermo - Salvini : 'Gli agenti dovevano offrire cappuccio e brioche?' - Il dolore e la rabbia delle famiglie Uva - ... : "Se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento ditemi voi cosa dovrebbero fare? Rispondere con cappuccio e brioche? ". Così Matteo Salvini torna sul caso del Tunisino morto ...

Il dolore della Duras arriva in sala : ANSA, - ROMA, 16 GEN - E' difficile mettere mano a un testo di Marguerite Duras, pieno di atmosfere intime e parole alte come La Douleur, in Italia edito da Feltrinelli col titolo Il dolore, e farne ...

Roma - Federico muore a 15 anni per meningite - il dolore della mamma : 'Morte non sia vana' : Non si dà pace la mamma di Federico Galluccio, 15enne Romano morto ieri, martedì 15 gennaio, a causa di una meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato lunedì: domenica era uscito con gli amici, poi nella notte gli era salita la febbre ed erano comparse delle macchie. Il giovane non era vaccinato e la madre si augura che la sua morte non sia vana: "Spero che altri genitori ascoltino i consigli dei medici". 'Pensavamo fosse ...

Il dolore della mamma di Federico - morto di meningite a 15 anni : «Mi resta solo il suo tatuaggio» : Aveva raggiunto il livello agonistico, sembrava che lo sport ce l'avesse nel sangue. Ha voluto anche farsi un tatuaggio per questo'. Quale? 'Sulla schiena aveva un disegno stilizzato di un atleta ...

Resta il dolore per i familiari delle vittime di Battisti : Ai nostri microfoni le parole di Maurizio Campagna, il fratello di Andrea, l'agente della Digos assassinato a Milano il 19 aprile 1978 -

Jeremias Rodriguez - la verità sull’Isola dei Famosi e sul dolore del padre : Jeremias Rodriguez a Verissimo: nonostante l’incidente, l’argentino è pronto ad andare all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez domani, sabato 12 gennaio, sarà ospite a Verissimo. Proprio qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip spiega cos’è accaduto in questi ultimi giorni. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 sembrava ormai certa, ma un incidente potrebbe aver causato […] L'articolo ...

Anna Valle nella fiction La compagnia del cigno : «La mia Irene tra musica e dolore» : L'amore di sette ragazzi per la musica è al centro de La compagnia del cigno , la nuova fiction di Rai 1 ideata da Ivan Cotroneo, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle , in onda a partire da ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lanciato un appello ai presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze, plaudendo alla proposta di Luigi Di Maio di accogliere donne e bambini: "L’Italia non deve essere lasciata sola. La nostra civiltà si misura da questo".Continua a leggere

Barcellona Pozzo di Gotto a lutto per la morte di Marialena Maio. dolore e commozione dell'intera comunità : 'La vita sa davvero essere ... : ... troppo presto, è una giovane donna conosciuta da tutti, non solo per il bellissimo sorriso e il buon carattere, ma anche per il grande impegno nel sociale e nella politica, e per l'attitudine, oggi ...

Bimba morta in Val di Susa - il dolore del papà : 'E' tutta colpa mia' : "Non è stata colpa tua, ripetono gli amici del papà di Camilla, la responsabilità è di quelle barriere frangivento, senza protezione e materassi". Lo dice anche il fratello di Giovanni Bonaventura, ...

«Sono figlia di un padre infedele e una coppia infelice. Come supero il dolore?» : Ciao Ester, ho letto la tua risposta a «Fluido e Dominate» questa mattina e ho pianto. Sono figlia di un Fluido, poco importa se ho più di trent’anni anni: ne abbiamo passati venti a soffrire «in nome del padre» – in quattro. Lui voleva andare via ma non aveva la forza di farlo da solo, mia madre non aveva più forza di lui. A volte andava e poi tornava, a volte mi svegliavo intorno alle quattro del mattino e scoprivo mia madre seduta ...

Aforismi : Esce ‘Adelante Palabra’ - un libro di riflessioni contro dolore e indifferenza : Roma, 27 dicembre 2018 – Quale momento migliore delle festività di Natale per dedicarsi alla lettura di frasi significative e profonde e Aforismi capaci di far accendere riflessioni sulle varie vicissitudini della vita? Questo Natale possiamo farlo anche grazie a ‘Adelante Palabra’, un libro di riflessioni e pensieri da appoggiare sul comodino e gustarsi con [...]

Aforismi : Esce ‘Adelante Palabra’ - un libro di riflessioni contro dolore e indifferenza : Roma, 27 dicembre 2018 – Quale momento migliore delle festività di Natale per dedicarsi alla lettura di frasi significative e profonde e Aforismi capaci di far accendere riflessioni sulle varie vicissitudini della vita? Questo Natale possiamo farlo anche grazie a ‘Adelante Palabra’, un libro di riflessioni e pensieri da appoggiare sul comodino e gustarsi con [...]