Corona su Fedez | ' Silvia mi ha tradito con lui'

Fabrizio Corona : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. E mentre parla perde un dente in studio : ironia social. Intanto la Ferragni risponde : Fabrizio Corona, ospite nella puntata di Verissimo di sabato 19 gennaio, non ha avuto difficoltà a parlare di sé (il contrario sarebbe stata una notizia). Dopo aver ammesso di “aver fatto uso di cocaina” e di “aver smesso da tantissimo tempo”, ha aggiunto che per lui: “I soldi sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando, vado da uno ...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez". Arriva la smentita di Chiara Ferragni : Nella puntata di Verissimo di sabato scorso, Fabrizio Corona ha lanciato una bomba da Silvia Toffanin da far tremare le vene e i polsi: secondo l'ex re dei paparazzi la metà del duo Le Donatella Silvia Provvedi lo avrebbe tradito con Fedez.Il gossip ha agitato il mondo del web, con un utente che ha chiesto direttamente a Chiara Ferragni, moglie di Federico Lucia, se fosse vero. "Ma ti pare?", ha risposto su Instagram la diretta ...

Corona sarebbe stato tradito dalla sua ex con Fedez : la Ferragni smentisce : Un triangolo amoroso inaspettato quello tra Fabrizio Corona, Silvia Provvedi e Fedez. Lo ha confessato l'ex fotografo dei vip a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso della puntata, Corona ha raccontato che durante la sua relazione con la bruna de Le Donatella, ha avuto diverse scappatelle con altre donne, così come lei ha avuto altri flirt con altri uomini. Una serie di tradimenti (veri o presunti) che si sarebbero fatti a vicenda. La ...

