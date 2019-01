Australian Open | Tsitsipas elimina Federer Nadal rullo su Berdych

Australian Open 2019 : Stefanos Tsitsipas spodesta Roger Federer. Il greco si impone in 4 set e vola ai quarti di finale : L’astro nascente greco (n.15 del mondo) Stefanos Tsitsipas compie il miracolo negli Australian Open 2019 e detronizza “Sua Maestà” Roger Federer, campione in carica. Il greco ha superato con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 l’elvetico in giornata chiaramente negativa. Una prova sottotono dello svizzero che specie con il dritto non è mai riuscito a trovare la continuità giusta al cospetto dell’ellenico, scatenato ...

Tennis - Australian Open : Federer - niente record - vince Tsitsipas : " Sono la persona più felice del mondo adesso " dice Tsitsipas. Ha chiuso con 20 ace a 12, ha vinto il 78% di punti con la prima e il 64% con la seconda. Ha messo a segno 62 vincenti a 61, ha ...

Tennis - Australian Open : Tsitsipas fa fuori Federer - battute anche Kerber e Sharapova : L'americana centra un pazzesco 6-0, 6-2 sulla numero 2 del mondo. Prova maiuscola per l'ex Tennista collegiale della University of Virginia, è la prima universitaria a entrare nei quarti di uno Slam ...

Australian Open 2019 - Federer eliminato da Tsitsipas agli ottavi di finale : Federer-Tsitsipas, la cronaca Primo set estremamente equilibrato , con Federer che non sfrutta due palle break nel gioco di apertura, le uniche, e che è costretto al tie-break da uno Tsitsipas ...

Australian Open - Federer eliminato da Tsitsipas agli ottavi : Il campione uscente, Roger Federer, è stato eliminato dall'Australian open di tennis, battuto negli ottavi di finale in quattro set dal giovane Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-7, 13,, 7, 7,-6, 7-...

Australian Open - Roger Federer sconfitto da Tsitsipas : “è molto frustrante per me” : Australian Open, Roger Federer frustrato dopo la sconfitta contro i greco Tsitsipas agli ottavi di finale Australian Open, Roger Federer ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dal torneo per mano di Tsitsipas. Il fenomeno svizzero è parso molto nervoso e rabbioso per l’incontro giocato oggi. “Ci sono sempre più fattori quanto si analizza una sconfitta, sicuramente non è andato bene il modo in cui ho giocato i break point, ...

Roger Federer è stato eliminato dagli Australian Open : Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato dagli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo. Federer ha perso in quattro set (3-6, 7-5, 7-5, 7-6) contro il greco Stefanos Tsitsipas, in una partita degli ottavi di finale del torneo. Federer, che ha 37 anni ed è il tennista che ha vinto il maggior numero di tornei del Grande Slam nella storia, aveva vinto le ultime due edizioni degli Australian Open. Per ...

Australian Open - impresa Tsitsipas Federer è fuori : MELBOURNE - Il giovane leone detronizza il vecchio re. Stefanos Tsitsipas al termine di un lungo e combattutissimo match, 6-7; 7-6; 7-5; 7-6 il punteggio, elimina Roger Federer dagli Australian open e ...

Australian Open - Roger Federer fuori agli ottavi : un sontuoso Tsitsipas elimina il Re : Australian Open, Roger Federer sconfitto da Tsitsipas al suo primo quarto di finale in carriera in uno Slam Australian Open, Roger Federer ha perso agli ottavi di finale del primo Slam stagionale contro il futuro del tennis mondiale. Stefano Tsitsipas ha giocato una grande gara quest’oggi sul cemento Australiano, una battaglia assoluta terminata 6-7 7-6 7-5 7-6, il punteggio dice tutto in merito a quanto equilibrata sia stata la ...

Australian Open - Nadal e Kvitova ai quarti. Eliminate Kerber e Sharapova : ... testa di serie numero 2 in tabellone, sarà lo statunitense Frances Tiafoe, n.39 del mondo, che ha eliminato 7-5, 7-6, 8-6,, 6-7, 1-7,, 7-5 Grigor Dimitrov numero 21 del mondo. Non mancano le ...

Australian Open junior - ottimo inizio per gli azzurri Musetti e Darderi : Australian Open junior, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno iniziato con due vittorie convincenti nel torneo dello Slam Comincia col piede giusto l’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open junior. Il 16enne di Carrara, finalista agli US Open 2018 e prima testa di serie, ha esordito superando la wild card Australiana Tai Sach 6-4, 6-0 in poco più di un’ora. ottimo esordio nel main draw anche per Luciano Darderi, il ...

Australian Open : Tiafoe e Bautista ai quarti contro pronostico - cadono Dimitrov e Cilic : Australian Open, Tiafoe e Bautista hanno vinto rispettivamente contro Dimitrov e Cilic approdando ai quarti dello Slam Australian Open, non sono mancate le sorprese in questa mattinata di ottavi di finale. Oltre alla vittoria in scioltezza di Nadal infatti, due big del seeding sono caduti un po’ a sorpresa. Il bulgaro Dimitrov è caduto sotto i colpi di Tiafoe, tennista in rampa di lancio in questa stagione, vittoria 7-5 al 4° set per ...

Tennis. Australian Open : Tiafoe sorprende Dimitrov - nei quarti sfida Nadal : MELBOURNE - Per i suoi 21 anni, Frances Tiafoe si regala il primo quarto di finale Slam. Statunitense auto-didatta con un tennis atipico ed esplosivo diventato anche meno istintivo, Tiafoe ha ...