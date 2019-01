Napoli | non molla Almendra

Napoli - marcia anticamorra dai Tribunali a Forcella : 'Non lasciamo soli Gino e Mario' : È stata una vera marcia della legalità quella che è partita dalla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali e che ha raggiunto Forcella, per chiudersi davanti alla pizzeria di Mario Granieri. Una ...

Napoli-Lazio : Hamsik non convocato - nemmeno Younes : Assenti quattro big Siamo alla vigilia di Napoli-Lazio prima giornata del girone di ritorno. Il Napoli, per la prima volta da quattro anni, giocherà in campionato contemporaneamente senza Allan, Insigne, Koulibaly e Hamsik. I primi tre sono squalificati. Insigne e Koulibaly dovranno scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate la sera di Inter-Napoli. Hamsik è infortunato. Anche lui si fece male la sera del 26 dicembre, a San ...

Napoli – Confermate due giornate di squalifica per Koulibaly - l’indignazione di Grassani : “situazioni non degne di un Paese civile” : La Corte federale d’appello della Figc conferma le due giornate di squalifica per Kalidou Koulibaly: le parole dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani dopo l’udienza Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : 'Vogliamo agganciare il Napoli e vincere un trofeo. Icardi come Skriniar : non ha prezzo' : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...

Napoli - Koulibaly : respinto il ricorso. Contro la Lazio non ci sarà : TORINO - La Corte Sportiva d'Appello non ha accolto il ricorso del Napoli : Kalidou Koulibaly , dunque, dovrà scontare la seconda giornata di squalifica per l'espulsione Contro l'Inter del 26 dicembre ...

Napoli - respinto ricorso Koulibaly : la corte Figc non fa sconti : respinto il ricorso per Koulibaly: le motivazioni verranno rese note nei prossimi giorni ma nel frattempo il calciatore senegalese non potrà scendere a in campo contro la Lazio domenica. La...

Napoli - gara di solidarietà per nonna Clara : «Grazie per tutto il vostro affetto» : La gara di solidarietà è partita subito per aiutare la ?nonnina? di Fuorigrotta. Da quando il video di Clara, 90enne rimasta sola in casa senza cibo e senza luce, ha...

'Fuori da Napoli non esiste tutta questa aggressività' - Gino Sorbillo - : Roma, 17 gen., askanews, - 'Ho aperto vari locali a Milano, sto aprendo a Roma, New York e Miami. Inizialmente quando vado via da Napoli sto un po' male, poi però quando sto fuori da Napoli vedo come ...

Napoli - bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo. Lui non molla : 'Andiamo avanti' : 'Questo episodio ferisce tutta la città - dice Chirico - perché Sorbillo non è solo un imprenditore illuminato, ma ha contribuito a rilanciare il brand Napoli nel mondo e colpire lui ha un ...

Napoli : Spadoni - 'Istituzioni con Sorbillo - gesti vili non fermano Napoli' : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Non ti devi scusare caro Gino; tu fai parte di quella Napoli meravigliosa amata in tutto il mondo che mai si deve abbattere di fronte a questi gesti vili. Sul tuo cartello lo scrivi chiaro, riaprirete presto; sappi che le Istituzioni sono al tuo fianco". Lo scrive su Fac

Sorbillo dopo la bomba in pizzeria : «Demoralizzato ma non lascio Napoli. E domani pizza della legalità in regalo a tutti» : «E? un attacco alla legalità, alla rinascita di Napoli». Gino Sorbillo, 45 anni, è ancora scosso: come se sentisse dentro di se il fragore di quella bomba che ieri...

