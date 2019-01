Reddito di cittadinanza | previsti più di 4 miliardi di euro oltre ai fondi per il Rei

Decretone - Governo : platea Reddito cittadinanza non cambia : 5 mln : Roma, 18 gen., askanews, - La platea del reddito di cittadinanza 'non cambia': i beneficiari sono 5 milioni. E 'circa 1 milione 800 mila famiglie ne hanno diritto'. Lo precisano fonti di palazzo Chigi,...

Che sinistra è quella che chiama animale da divano chi spera nel Reddito di cittadinanza? : ... il lato che probabilmente mi sta maggiormente a cuore, perché il tema dei diritti per me è essenziale,, ma che si occupa anche di creare soluzioni per il mondo del lavoro. Perché fare opposizione a ...

Governo : Reddito cittadinanza a 1 - 8 mln nuclei - platea non cambia : La platea del reddito di cittadinanza non cambia: tutti i nuclei familiari che rientrano nei requisiti stabiliti, pari a quasi 1,8 milioni, circa 5 milioni di individui, possono fare domanda e ...

La platea del Reddito di cittadinanza non cambia : 5 milioni di beneficiari : La platea del reddito di cittadinanza non cambia. 5 milioni di beneficiari. Circa 1 milione 800 mila famiglie ne hanno diritto. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Nella relazione tecnica che accompagna il decreto sul reddito di cittadinanza e Quota 100 si fa l'ipotesi statistica che l'85% dei nuclei familiari che hanno diritto al RdC ne facciano effettivamente richiesta. Si tratta semplicemente di un aggiustamento statistico, ...

Decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 : cosa prevede - : Le regole fissate dal testo bandiera del governo guidato da M5s e Lega sul beneficio per chi è disoccupato e in materia pensionistica

Come si ottiene il Reddito di cittadinanza : Con l’approvazione da parte del consiglio dei Ministri e la conferenza stampa del 17 gennaio, che ha visto protagonisti il presidente Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell’Interno, Matteo Salvini, e di Lavoro e sviluppo economico, Luigi Di Maio, è stata definitivamente avviata una delle misure centrali volute dal governo Lega-Movimento 5 Stelle. Dopo un travagliato iter parlamentare è infatti stato approvato il decreto attuativo ...

Reddito di cittadinanza - come funziona in 10 punti chiave : Isee, modalità di calcolo, durata, incentivi alle imprese, navigator e centri per l’impiego: ecco tutti i punti chiave del nuovo sussidio di sostegno al Reddito...

Reddito di cittadinanza - rese note le regole per domanda e erogazione sussidio : Parte ufficialmente il Reddito di cittadinanza, la misura tanto cara al Movimento 5 Stelle che da promessa elettorale diventa realtà. Ieri 17 gennaio, prima nel vertice di maggioranza e poi con il Consiglio dei Ministri, il governo ha ratificato l’avvio di questa notevole novità riguardante la lotta ed il contrasto alla povertà. Nel decreto la misura è spiegata nel dettaglio, dalla platea dei beneficiari fino alla modalità di presentazione delle ...

Che cos’è la RDC card - il “bancomat” del Reddito di cittadinanza : Per garantire la massima trasparenza il reddito di cittadinanza ruota attorno a un bancomat, la RDC card, e a un'app, che servirà per effettuare pagamenti online, tramite smartphone o tablet. Attraverso il bancomat del reddito di cittadinanza sarà possibile però fare solo alcune specifiche spese, che devono però rientrare nel tetto massimo di 100 euro al mese per ogni individuo e 210 euro per i nuclei familiari.Continua a leggere

Niente foto con il Reddito di cittadinanza - Salvini non ci mette la faccia fino in fondo : Il Cdm è finito, Salvini, Di Maio e Conte sono visibilmente soddisfatti, naturalmente sorridenti perché prendono forma le due misure chiave del Contratto di Governo. Il decretone è l'emblema del pensiero del Governo del cambiamento, il simbolo dell'alleanza Gialloverde. L'attacco del leader leghista ai vecchi nemici, Monti e Fornero, è la ciliegina.Raccontano il provvedimento con le slide, poi arrivano le foto di rito ...

Reddito di cittadinanza - presentato il decreto che fissa le regole per i richiedenti : La lotta alla povertà ed alle situazioni di disagio lavorativo e sociale, per il governo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle, ha come soluzione la nascita di una misura ad hoc utile a contrastare questi fenomeni. Il Reddito di cittadinanza, che il M5S da anni ha preso come suo cavallo di battaglia, diventa realtà. Il Governo Conte, dopo rinvii e dopo attenta ed approfondita discussione, ha dato l’ok, dopo il vertice di maggioranza di ieri 17 ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - decreto approvato : ecco i punti chiave : “In poco più di 20 minuti il Consiglio dei ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà”: con queste parole il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alla folla dei giornalisti il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100, approvato nella serata di ieri, 17 gennaio 2019. Un giorno che lo stesso di Maio ha definito storico. Un provvedimento che si attendeva da tempo, perché in realtà ...

Giorgia Meloni pronta a referendum per abrogare il Reddito di cittadinanza : "Una follia" : Fratelli d'Italia vuole raccogliere le firme per un referendum abrogativo sulla "follia del reddito di cittadinanza". A darne notizia, su Libero, raccogliendo proprio l'appello del quotidiano, è la presidente Giorgia Meloni."Fratelli d'Italia raccoglie l'appello del direttore di Libero quotidiano: siamo pronti a promuovere un referendum per abrogare, in tutto o in parte, la follia del reddito di cittadinanza e a costituire i comitati per ...