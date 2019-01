ilfogliettone

: Pd, Zingaretti in vantaggio di 10 punti su Martina - - ilfogliettone : Pd, Zingaretti in vantaggio di 10 punti su Martina - - infoitinterno : I risultati dai Circoli: Zingaretti ha 10 punti di vantaggio. Martina: la metà - andreina_maisto : RT @_agora24: Pd: Zingaretti in vantaggio di 10 punti su Martina -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Resta intorno ai dieciildisull'immediato inseguitore, mentre crescono i consensi per Giachetti: questo il responso dei dati dei congressi dei circoli Pd elaborati da Youtrend. Dopo i primi 349 circoli,e' incon poco piu' di 3.800 voti, pari al 45,1% nazionale, ma in lieve flessione rispetto ai primi dati (ieri era al 46,3%). Sostanzialmente stabile Maurizio, con il 35,2% (ieri, il dato su 7.000 votanti era 35,3%).A seguire, Giachetti al 14%, in crescita rispetto alle prime rilevazioni (12,3% il dato di ieri). Grazie a un exploit nel congresso di Rovigo, Francesco Boccia e' intanto balzato al 4,1%. Bisogna sottolineare, pero', che si tratta di un dato da prendere con le pinze, dato che negli altri circoli pervenuti Boccia ha raccolto appena 44 voti in tutto. Peraltro il congresso di Rovigo non e' nuovo a sorprese, ...