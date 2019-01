MotoGP - Ecco la nuova Ducati. Dall'Igna : 'Per il titolo ora conta la squadra' : parla domenicali - L'amministratore delegato Claudio Domenicali è stato chiaro: 'Il Motomondiale per noi è marketing per farci conoscere in tutto il mondo, ma anche ricerca, che significa futuro. ...

Viaggio in 3D nel cervello : Ecco la nuova tecnologia sviluppata negli USA : negli Stati Uniti è stato sviluppato una nuova tecnologia per viaggiare all’interno del cervello, con una risoluzione e una velocità tali da consentire di localizzare i singoli neuroni, tracciarne le connessioni e visualizzare in 3D gli organelli che si trovano al loro interno. La nuova tecnologia è stata ideata da un team di ricercatori del MIT, della Berkeley University e dell’Howard Hughes Medical Institute, e combina una ...

#tenyearschallenge : Ecco cosa potrebbe nascondersi dietro alla nuova catena social diventata virale : E’ diventata virale. Con l’hashtag #tenyearschallenge, la nuova moda del momento sui social ha conquistato il mondo in pochissimi giorni. Ma come ogni cosa che circola su Facebook e compagnia bella, sorgono dubbi e perplessità sul fatto che siano effettivamente solo degli innocenti giochini e delle innocue catene, e si pensa a complotti e metodi studiati solo per carpire sempre più dati dagli utenti social. Perché ormai, dopo tutta ...

Masterchef Italia : Ecco tutte le novità della.nuova stagione : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia, torna Masterchef Italia. Il cooking show torna da domani, giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo c’è Giorgio Locatelli, proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, celebre ristorante una stella Michelin con sede a Londra. Nella puntata d’esordio i quattro giudici ...

Pd Fvg - Ecco la nuova segreteria : "Una segreteria che, grazie al percorso unitario compiuto nella nostra regione, mette insieme esperienze, competenze importanti e diverse, per rendere operativo e far ripartire da subito il lavoro del ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco le sfide di gennaio! Card n°9 in una nuova SBC : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Card n°9 in una nuova SBC proviene da I ...

Hacker - l’allarme della Polizia Postale : Ecco la nuova pericolosa truffa che arriva da internet : E’ in corso in tutta Italia una nuova attività di spamming a scopo estorsivo messa in pratica, ancora una volta, attraverso l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell‘Hackeraggio del proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. E’ l’allarme lanciato dalla Polizia Postale dopo le numerose segnalazioni arrivate ai compartimenti in diverse regioni. Sfruttando una vulnerabilità del ...

Fausto Brizzi - nuova compagna dopo il caso molestie e la separazione dalla moglie : Ecco chi è : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 16 gennaio, le immagini del regista Fausto Brizzi, che ha ritrovato la serenità accanto a una...

MotoGp – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! PEcco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi: dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46, i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di motoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

F1 - la Ferrari pronta ad anticipare il debutto in pista della nuova monoposto : Ecco l’idea di Binotto : La scuderia di Maranello ha in mente di sfruttare uno dei filming-day concessi dalla FIA il giorno prima della sessione di test prevista a Barcellona Lo sviluppo della nuova Ferrari 2019 prosegue senza intoppi, gli uomini in rosso sudano e faticano a Maranello per farsi trovare pronti in vista della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 febbraio. Lapresse Un mese esatto in cui verranno risolti gli ultimi problemi, per far sì ...

Alex Belli - la nuova fidanzata Delia Duran attacca la ex Mila Suarez : «Ecco perché è finita la loro storia» : 'Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez'. Ospite a Domenica Live, Delia Duran , nuova fidanzata di Belli di Cento Vetrine , si ...

Mondiale Rally - Ecco la nuova Citroën C3 WRC 2019 : Svelata oggi la nuova Citroën C3 WRC Plus che prenderà parte al Mondiale Rally 2019. La nuova livrea celebra il secolo di storia del costruttore francese e sfoggia sulle fiancate il marchio Red Bull che torna tra i partner principali insieme agli storici supporter Total e Michelin.Un traguardo da festeggiare. Per celebrare il centenario del marchio, la Citroën ha pensato di realizzare questa nuova livrea molto particolare: sul tetto della C3 ...

Legittima difesa - c'è l'accordo. Ecco come sarà la nuova legge : Lega e Movimento 5 stelle hanno trovato l'accordo. Il testo è stato blindato e nonostante l'aria di crisi che c'è nel governo non dovrebbero esserci sorprese per la Lega. Dopo il salto in avanti di ...