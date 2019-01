E' vero che prima di Toninelli nessuno controllava i concessionari delle autostrade?

Fabrizio Corona-Silvia Provvedi. Lei : “Io l’ho amato davvero”. Lui : “Non mi vergogno a dire che l’ho tradita”. Ma ora la cantante sta con Malefix : “Non è mai bello chiudere le relazioni così. Io l’ho amato davvero. Ho capito che tutto quel teatrino creato fosse una cosa finta, troppe volte ho visto quello show. Se mi avesse conosciuta davvero non si sarebbe dovuto nemmeno presentare”, Silvia Provvedi a Mattino 5 mette la parola fine al chiacchiericcio sulla sua vita privata ormai distante da tempo da quello di Fabrizio Corona. Amore concluso e rapporti interrotti, così come si ...

Che lavoro fa (davvero) Alessandro Di Battista? : Alessandro Di Battista è stato deputato della Repubblica Italiana tra le fila del MoVimento 5 Stelle dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018 e durante quella legislatura, la XVII, è stato anche vice presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Ha sempre rispettato le regole sui rimborsi imposte dal M5S e, di fatto, tra i rimborsi mensili e la buona uscita finale al termine della legislatura, ha restituito circa 220mila euro. Nella ...

Lo spot di Gillette dimostra che davvero gli uomini sono il sesso debole : Il nuovo spot della Gillette fa molto discutere, secondo alcuni rende l'uomo poco virile, per altri è sessiste, insomma, la pubblicità del rasoio riaccende gli animi e divide gli utenti, ma è anche un'occasione per iniziare a riflettere davvero quali siano i nuovi ruoli dell'uomo e della donna e se sia ancora necessario definirli.Continua a leggere

verona. Fermata la pirata che ha ucciso Nereo Murari a Roma : La polizia locale ha rintracciato e fermato la donna alla guida dell’auto che lo scorso 7 gennaio a Corso d’Italia

SOSSIO E URSULA - FIDANZAMENTO A UOMINI E DONNE / Video - dediche d'amore sui social : 'Il nostro vero inizio' : SOSSIO Aruta e URSULA Bennardo, FIDANZAMENTO a UOMINI e DONNE. Il cavaliere le dona un anello in studio, poi insieme lasciano lo studio

Michele Plastino - 'Io maestro di Pardo e Caressa'/ 'Ma il vero scienziato del calcio è Marianella' : Michele Plastino è il re delle tv locali, il 'primo a portare il bar-sport in tv', ma anche il maestro di gente come Pardo, Caressa e Marianella.

Eclissi del 21 Gennaio - Superluna di sangue - terremoti - eruzioni vulcaniche e meteo estremo : esiste davvero una relazione? : All’inizio della prossima settimana, la luna darà spettacolo in cielo con l’Eclissi della Superluna di sangue, che in Italia potremo ammirare alle prime ore del mattino di lunedì 21 Gennaio. In un’Eclissi totale di luna, il sole, la Terra e il nostro satellite sono perfettamente allineati. La Terra proietterà la sua ombra sulla luna, impedendo che la sua superficie venga raggiunta dalla luce solare. Tuttavia, attraverso il fenomeno dello ...

Battisti? "Un intellettuale vero" L'appello che firmò anche Saviano : Roberto Saviano ha firmato nel 2004, insieme ad un gruppo di “intellettuali di area” e politici, un appello a favore di Cesare Battisti, complice la confortevole atmosfera creata in passato dalla cosiddetta dottrina Mitterand e di cui in molti usufruirono, tra cui Toni Negri, il “cattivo maestro"... Segui su affaritaliani.it

A Venezia c’è una libreria che trasforma la lettura in un vero e proprio viaggio : ovviamente in gondola : A Venezia entrare in una libreria e acquistare un volume non è un’esperienza qualsiasi: è un vero e proprio viaggio in un’atmosfera unica e senza tempo. E per fare questo viaggio non potevano mancare le gondole: la nuova iniziativa della libreria Acqua Alta permette infatti ai clienti di sedersi a ridosso del canale, e godersi un buon libro.Continua a leggere

Gli uomini soffrono di più delle donne quando sono influenzati? La scienza dice che è vero : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Il Manchester United - ovvero quando comandano i giocatori : Dopo Mourinho, sei vittorie di fila Il Manchester United 2018-2019 è uno dei più classici esempi di scuola nell’eterna discussione sul peso degli allenatori in una squadra. Non pochi sostengono che l’allenatore può fare soprattutto danni. Non siamo d’accordo. Ma quel che è successo allo United quest’anno lascia pochi dubbi su quale fosse il rapporto tra José Mourinho e i suoi calciatori. Una volta esonerato, dopo la ...

I 'terroni' di Libero e il 'Ponte sullo Stretto' che ossessiona Travaglio sul Fatto : qual è il vero razzismo? : L'articolo di una giornalista reggina su Libero indigna i meridionali molto più del vero razzismo anti-Sud: il mondo al contrario Il popolo del Sud s'è rivoltato nei giorni scorsi contro il quotidiano ' Libero ' per il titolo ' Comandano i Terroni ', che ha mandato su tutte le furie tutti quei meridionali , ...

Nereo - il povero che rendeva più umana la città : Una folla silenziosa si è ritrovata ieri sera nella basilica di Santa Teresa d'Avila a Roma per salutare Nereo, il senzatetto investito da un pirata della strada all'alba del 7 gennaio scorso. Fuori è buio e freddo, dentro c'è tanta luce e calore. Tra i banchi e in piedi, sul fondo, 400 forse 500 persone: gente del quartiere e romani che vi si recano ogni mattina per lavoro, gli amici di Sant'Egidio, che da anni aiutavano ...

Gli “insospettabili” : ecco gli oggetti che sembrano innocui ma in realtà sono un vero e proprio ricettacolo di batteri : sono tanti e insospettabili gli oggetti della vita quotidiana che in apparenza sembrano puliti, ma che in realtà sono un vero e proprio ricettacolo di batteri. “PassionSanté.be” ha stilato una lista degli oggetti più sporchi, e comprende smartphone, telecomando e lo spazzolino da denti. Ai primi posti la tastiera del computer o del tablet, dove si annidano batteri fino a 400 volte in più rispetto all’asse del wc. Seguono i ...