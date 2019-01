Discesa Cortina streaming video Rai | Siebenhofer al comando | Vonn indietro! | Coppa del

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer vince a sorpresa - Nicol Delago fuori mentre era in testa. Sesta Marsaglia : Fa festa l’Austria e soprattutto Ramona Siebenhofer nella prima Discesa di Cortina d’Ampezzo. L’austriaca conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo sull’Olimpia delle Tofane. Partenza abbassata dagli organizzatori con la nativa di Tamsweg che ha chiuso con il tempo di 1’15”44. Una bella prova quella di Siebenhofer, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte centrale. Seconda ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer vince a sorpresa - Nicol Delago fuori mentre era in testa. Sesta Marsaglia : Fa festa l’Austria e soprattutto Ramona Siebenhofer nella prima Discesa di Cortina. L’austriaca conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo sull’Olimpia delle Tofane. Partenza abbassata dagli organizzatori con la nativa di Tamsweg che ha chiuso con il tempo di 1’15”44. Una bella prova quella di Siebenhofer, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte centrale. Seconda posizione per la ...

Discesa Cortina streaming video Rai : si parte - in pista sulle Tofane! - Coppa del mondo sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Stuhec davanti - Delago esce sul più bello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scenderà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : Pinturault favorito in combinata - alle 12.00 la Discesa a Cortina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

Diretta/ Discesa Cortina streaming video e tv : che era successo l'anno scorso - Coppa del mondo Sci femminile - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : ritorna Lindsey Vonn - Fanchini e Delago ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scendrà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 oggi : orario d’inizio - tv e pettorali di partenza : oggi venerdì 18 gennaio si disputa la Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Inizia il lungo weekend di gare sull’Olimpia delle Tofane, le atlete sono pronte per darsi battaglia sulla pista dellA Perle delle Dolomiti e ne vedremo delle belle su uno dei tracciati più affascinatni dell’intero Circo Bianco. Riflettori ovviamente puntati su Lindsey Vonn che fa il ...

Sci alpino – Il miglior tempo della seconda prova di Discesa femminile a Cortina è della Suter : Vonn subito protagonista : A Cortina si rivede Lindsey Vonn, le più veloci nelle due prove di discesa sono Mowinckel e Suter. Nadia Fanchini la miglior azzurra A Cortina la grande attesa era per Lindsey Vonn, la campionessa statunitense al rientro dopo il lungo infortunio: i tifosi l’hanno vista all’opera una sola volta perché dopo il decimo posto nella prima prova di discesa, ha deciso di non andare in pista nella seconda. Di sicuro, salvo clamorose ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : la svizzera Corinne Suter vince la seconda prova. Ottava Nadia Fanchini : Corinne Suter è stata la più veloce nella seconda prova della discesa libera di Cortina con partenza abbassata allo start del SuperG. La svizzera ha chiuso con il tempo di 1’16”17, precedendo di 27 centesimi l’austriaca Cornelia Huetter e 36 centesimi la slovena Ilka Stuhec. Quarta posizione per l’austriaca Stephanie Venier a 39 centesimi, mentre al quinto posto a pari merito a 42 centesimi ci sono la tedesca Kira Weidle ...

Sci alpino – Mowinckel davanti a tutti nella prima prova di Discesa a Cortina : Vonn decima : A Cortina la più veloce è Mowinckel, Lindsey Vonn decima nella prima prova, Nadia Fanchini la miglior azzurra. Alle 12.30 si torna in pista sull’Olympia Ragnild Mowinckel è la più veloce nella prima prova di discesa effettuata a Cortina. La norvegese ha preceduto Tamara Tippler di 6 centesimi e Romane Miradoli di 39, poco più lontane due specialiste come Ramona Sieberhofer, Kira Weidle e Nicole Schmidhofer. A livello internazionale, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Ragnhild Mowinckel è la più veloce nella prima prova della Discesa di Cortina - 13ma Nadia Fanchini : La norvegese Ragnhild Mowinckel ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della discesa di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La 26enne nata a Molde ha completato la sua prova sulla Olimpia delle Tofane con il tempo di 1:37.70, staccando l’austriaca Tamara Tippler di 6 centesimi e la francese Romane Miradoli di 39. Quarto tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer a 40 centesimi, quinto per la tedesca Kira Weidle ...

Sci - coppa del mondo donne : Cortina recupera Discesa libera St. Anton il 18 gennaio : Tra i motivi di interesse, anche il rientro alle gare della statunitense Lindsey Vonn, che aveva già annunciato di essere pronta per le gare austriache, e che ora tornerà invece in coppa del mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la Discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...