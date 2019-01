Caro-spread | ma quale Fubini Il CorSera non conta sui mercati

Bankitalia : "Rischi da bassa crescita e alto debito". Ecco il conto del Caro-spread : A livello globale, come si diceva, il documento riconosce che 'i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono in aumento'. In cima alla lista c'è la ormai ...

Meno investimenti e Caro-spread Bilancio Ue - i pericoli per l'Italia : L'Italia non trova alleati in seno all'Eurogruppo, che così approva la proposta franco-tedesca relativa al Bilancio dell'Eurozona, da integrare in quello Ue, e di modifica alle clausole cacs e al ruolo del fondo salva-stati Esm. Di fatto l'accelerazione verso l'unione fiscale europea non farà grandi danni all'economia italiana, visto che l'Italia già oggi beneficia solo in parte dei fondi ...

FracCaro : scudo anti-spread per Bcc : 21.48 Uno scudo anti-spread per Banche non quotate come le banche di credito cooperativo è stato annunciato da Fraccaro,ministro dei Rapporti col Parlamento La commissione Finanze, ha spiegato il ministro"ha approvato il nostro emendamento alla Manovra che consentirà alle Bcc di proteggere i bilanci dalle oscillazioni dello spread".Così"tuteliamo le banche del territorio che non usano i titoli di Stato a fini di speculazione,adeguandoci a ciò ...

MacCarone : "Carige può farcela da sola. Lo spread mina le banche" : Il presidente del fondo di tutela dei depositi racconta il caso genovese. 'La decisione rispecchia un evidente spirito di solidarietà e di responsabilità del settore Credito' Intervista Carige può ...