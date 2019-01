Calciomercato Milan | si stringe per l’arrivo di Piatek | nuovi importanti sviluppi nella

Calciomercato Milan : Calhanoglu resta in Italia - ma… : Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu resterà con la maglia rossonera a causa del forfait della società del LipsiaSembra ormai deciso il futuro di Hakan Calhanoglu che, tolta sorprese dell’ultimo minuto, continuerà a vestire la maglia del Milan almeno fino a Giugno. Nonostante diversi giornali davano ormai per fatta la cessione del turco in Germania con il Lipsia, alla fine il centrocampista resterà a Milano, anche a causa ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain non è riuscito a sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - spunta Badelj per il centrocampo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: spunta Milan Badelj della Lazio per il centrocampo, intanto al Genoa potrebbe andare Andrea Bertolacci.

Calciomercato Milan - dopo Higuain : il punto su Piatek e Batshuayi : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è ormai a un passo dal Chelsea. Il Milan dunque starebbe guardando al dopo Pipita. Una lista molto corta in mano a Leonardo, che ormai si sarebbe ridotta a due soli nomi: Piatek e Batshuayi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la trattativa più […] L'articolo Calciomercato Milan, dopo Higuain: il punto su Piatek e Batshuayi proviene da Serie A News ...

Calciomercato Milan - il Lipsia si tira fuori dalla trattativa per Calhanoglu : “operazione economicamente impossibile” : L’allenatore del Lipsia ha parlato in conferenza stampa di Calhanoglu, ammettendo come si tratti di una trattativa impossibile Hakan Calhanoglu non si muoverà dal Milan, almeno nella sessione invernale di mercato. Il Lipsia infatti pare essersi spaventato dopo le richieste dei rossoneri, che chiedono oltre venti milioni per l’esterno turco. ROBERT MICHAEL / AFP Intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Borussia ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - voltafaccia del Lipsia per Calhanoglu : costa troppo - non ci interessa : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Calhanoglu non si muoverà; il Lipsia si ritira perché il turco costa troppo, parola dell'allenatore.

Calciomercato Milan-Piatek - il dg del Genoa Perinetti : 'Probabile che ci incontreremo' : Milano-Londra-Genova, un triangolo di mercato che presto potrebbe diventare rovente. Con Gonzalo Higuain e il Chelsea sempre più vicini a dirsi ufficialmente sì dopo l'intesa di massima raggiunta tra ...

Calciomercato Milan : le parole di Perinetti su Piatek : Calciomercato Milan: le parole di Perinetti su Piatek Il Milan, reduce dalla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana per mano della Juventus a Gedda in Arabia Saudita, torna a pensare al mercato a tutto tondo, in attesa del ritorno della Serie A. Il club rossonero si appresta a salutare il Pipita Gonzalo Higuain, ormai ad un passo dal Chelsea dove riabbraccerà Maurizio Sarri. Si cerca il sostituto e, abbandonata qualche pista, il ...

Calciomercato MILAN/ Ultime notizie - Piatek in prestito oneroso : più di 10 milioni subito al Genoa : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: potrebbe partire Calhanoglu, mentre per Piatek iniziano a circolare anche le possibili cifre dell'affare.

Calciomercato MILAN/ Ultime notizie - Djalò ad un passo : siamo ai dettagli con lo Sporting Lisbona : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Piatek è il piano A per il dopo Higuain, l'alternativa è Batshuayi. Djalò intanto è sempre più vicino ai rossoneri.

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...

Calciomercato Milan - avviate le trattative per sostituire Gonzalo Higuain : Quella della Supercoppa Italiana è una delusione da smaltire in fretta per i rossoneri: il Milan deve ora pensare al campionato e al Calciomercato. Gonzalo Higuain, dopo le tantissime chiacchiere prima della finale di Supercoppa Italiana, in cui ha giocato solo 20 minuti, è infatti pronto a trasferirsi al Chelsea. Durante la notte infatti sono stati fatti notevoli passi avanti per il trasferimento di Higuain dal Milan al Chelsea, via Juventus. ...

Calciomercato - gli ultimi 20 minuti di Higuain al Milan : Ieri sera l'argentino aveva la febbre a 38,5, per questo il tecnico ha deciso di lasciarlo in hotel quando tutta la squadra si è presentata al principe Al-Faisal, ministro dello Sport saudita: "Può ...