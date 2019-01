Bologna | bus prende fuoco | l' autista mette in salvo i dieci passeggeri

Napoli-Bologna 3-2 Milik e Mertens risolvono il rebus rossoblù : NAPOLI - Nel giorno della solidarietà a Koulibaly, ricordato da compagni e tifosi, il San Paolo saluta il 2018 con una vittoria. Successo sofferto quello sul Bologna, ma che consolida il secondo posto ...

Ultrà - guerriglia sull'A1 tra tifosi di Torino e Bologna : sassi contro i bus. Salvini : 'In galera' : Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell'area Chianti dell' A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman. ...

Bologna - nonno orco abusa della nipotina di 6 anni : “Era lei che mi provocava” : Il settantenne condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Bologna con rito abbreviato. A denunciarlo erano stati i genitori della piccola dopo aver appreso dalla babysitter le confessioni della piccola che dopo mesi di abusi aveva trovato la forza di aprirsi raccontando le violenze subite.Continua a leggere