USA | indagine federale e proposta di ban per Huawei

USA - in coma da 14 anni partorisce un bimbo negli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...

Rigopiano - indagine per depistaggio : 7 sotto accUSA. “Nascosero brogliacci delle richieste di soccorso dall’hotel” : Frode in processo penale e depistaggio. Con queste accuse 7 persone sono indagate in un nuovo filone d’inchiesta sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, seppellito da una valanga il 18 gennaio 2017. La procura di Pescara guidata da Massimiliano Serpi sospetta che l’ex prefetto Francesco Provolo e altri funzionari della prefettura di Pescara abbiano occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno della tragedia alla squadra ...

ChiUSA indagine per sindaco Riace : ANSA, - LOCRI, REGGIO CALABRIA,, 23 DIC - La Procura di Locri ha chiuso le indagini nei confronti del sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano ed altre 30 persone nell'inchiesta Xenia condotta dai ...

Canada : arrestato capo finanziario Huawei - indagine in USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salute - l’indagine : disturbi psicologici e sessuali i principali timori nella menopaUSA : Ansia, irritabilità e depressione. Sono questi i disturbi della menopausa che più preoccupano le donne, molto più della fine dell’età fertile che comporta questa fase della vita. Secondo una ricerca condotta da Rodolfo Milani del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, infatti, i sintomi psicologici della menopausa preoccupano ben il 71,1% delle donne intervistate, seguiti a ruota da problemi che compromettono la vita ...

Sofiya Melnyk e Pascal Albanese - l'indagine arriva negli USA/ Mail e profili Facebook sotto la lente - IlSussidiario.net : Sofiya Melnyk e Pascal Albanese, l'indagine arriva negli Usa. Mail e profili Facebook della coppia sotto la lente. Le ultime notizie

Badanti in nero sottopagate o sotto-inquadrate - chiUSA l'indagine della Fondazione Moressa : Dai controlli che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua spesso sui datori di lavoro domestico emergono dati allarmanti per quanto riguarda questo particolare settore lavorativo. Lavoro sottopagato, con inquadramento sbagliato per ridurre stipendi e costo del lavoro o addirittura completamente in nero sono un autentico fenomeno. Un articolo del quotidiano “Il Sole 24 Ore” mette in luce questo aspetto relativo al lavoro di Badanti, colf, ...

Bethesda sotto indagine a caUSA della politica di rimborso per Fallout 76 : Bethesda è stata pesantemente criticata sin dall'uscita di Fallout 76 a causa del numero di bug e problemi tecnici segnalati. Molti siti specializzati si rifiutano anche di esaminarlo a causa di quanto sia terribile giocare, quindi, comprensibilmente, i giocatori ne hanno avuto abbastanza e hanno cercato di chiedere il rimborso a Bethesda.In un post su Reddit, alcuni possessori PC che hanno acquistato il gioco hanno affermato di aver ricevuto un ...

Come si è chiUSA l’indagine su Rigopiano : L’hotel di Rigopiano sepolto dalla neve, in un’immagine del 2017. (Virgili del Fuoco /PA Wire) È giunta a termine l’inchiesta della procura di Pescara, che da ventidue mesi lavorava per accertare le responsabilità della tragedia che il 18 gennaio 2017 provocò la morte di 29 persone nella valanga dell’hotel Rigopiano. La notifica di chiusura delle indagini sta raggiungendo in queste ore 24 persone fisiche e una società, per un totale ...

Rigopiano - chiUSA indagine : rischio processo per 24 e una società : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Prostitua uccisa - chiUSA l'indagine : ANSA, - MODENA, 21 NOV - La Procura di Modena ha chiuso le indagini sull'omicidio di Arietta Mata, la prostituta ungherese strangolata il 21 gennaio a Castelfranco Emilia e il cui corpo era stato poi ...

Incidente a Sophia Floersch : esclUSA le lesione del midollo spinale per la tedesca. La FIA apre un’indagine : Una macchina impazzita che va schiantarsi a 276 km/h fuori dalla pista. Un’immagine terrificante quella a cui abbiamo assistito nel corso del GP di Macao di F3 e che ha avuto per protagonista la tedesca Sophia Floersch. La 17enne el Team van Amersfoort, secondo quanto riportano i media tedeschi, non avrebbe subito la lesione del midollo spinale e la lunga operazione alla quale si è sottoposta ha dato esito positivo. “Sophia è ora ...

ChiUSA l'indagine su Roberto Napoletano - ex direttore del Sole 24 ore : "Alterò il prezzo del titolo in Borsa" : Roberto Napolitano, ex direttore de Il Sole 24 ore, è indagato per false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo editoriale. La procura di Milano gli ha notificato un avviso di chiusura delle indagini. Oltre all'ex direttore sono indagati per lo stesso reato l'ex amministratore delegato del gruppo Donatella Treu e l'ex presidente del cda Benito Benedini. Contro tutti e tre anche l'accusa di manipolazione del ...