Oroscopo 18 gennaio | Gemelli favoriti | Leone polemico | novità per Vergine

Oroscopo Branko : previsioni del fine settimana 19-20 gennaio : Branko Oroscopo: le previsioni del weekend prossimo, sabato 19 e domenica 20 gennaio Manca ormai poco alla fine di questa settimana e, come sempre, anticipiamo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del weekend, tratte dal libro che l’astrologo ha pubblicato tempo fa, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, attualmente in vendita in tutte le librerie. Nell’opera il re delle ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 17 gennaio : Sagittario molto teso - e gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2019: l'Acquario recupera terreno, il Sagittario è molto teso, i Gemelli hanno un'ottima Luna, tutti gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2019 : le previsioni : previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio a I Fatti Vostri L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri. Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 17 gennaio. Ieri Fox ha anticipato le previsioni di oggi. L’Ariete avrà voglia di mettersi in gioco sia in amore che sul lavoro. Il Toro farebbe meglio a tacere per non alimentare polemiche. I Gemelli si sentiranno affaticati. Il Cancro avrà ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Acquario pronto a recuperare terreno - gli altri segni? - Previsioni oggi 17 gennaio - : Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2019: l'Acquario recupera terreno, il Sagittario è molto teso, i Gemelli hanno un'ottima Luna, tutti gli altri segni?

Oroscopo di domani 18 gennaio : astrologia e previsioni su amore e lavoro - arietini top : L'Oroscopo di domani 18 gennaio 2019 è pronto a dare soddisfazione in merito al probabile andamento di questo venerdì, coda della settimana lavorativa. Curiosi di scoprire come sarà il quinto giorno della terza settimana del mese? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente riguardo al periodo osservato. Intanto, c'è da dire che ad essere direttamente valutati dall'astrologia, come sempre ...

Oroscopo 17 gennaio : Bilancia bene nei sentimenti : Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni del 17 gennaio 2019, mentre ci si avvicina a grandi passi verso un nuovo fine settimana. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questa giornata. Ariete: in amore sono tanti nuovi incontri tra oggi e domani, potreste ricevere un invito interessante. Nel lavoro momento interessante per valutare nuovi progetti, dal 21 potrebbero arrivare ...

Oroscopo del 31 gennaio : Acquario in prima linea : In questo giovedì 31 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Giove, Venere e Luna nel Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Toro flop Ariete: influssi favorevoli anche questo giovedì. Potranno mettersi di buona lena al lavoro ed avere restanti energie per famiglia e figli. Toro: ...

Oroscopo del 30 gennaio : opportunità per i Pesci - Leone al top : Nella giornata del 30 gennaio 2019 sul piano astrologico troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Venere, Giove e Luna sono in Sagittario. Inoltre Sole e Mercurio sono in Acquario e invece Marte e Urano si trovano nel segno dell'Ariete. Nel frattempo c'è un nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Vediamo ora i dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo week-end 19-20 gennaio : Sagittario appagato - complicazioni per il Leone : Il terzo weekend di gennaio sarà relativamente tranquillo per Gemelli e Cancro, la Vergine è invece tra i segni favoriti. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 19 e domenica 20 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni potrebbero sentirsi in forte disagio a causa di una situazione spiacevole. Siete delle persone che non le mandano di certo a dire e ciò potrebbe implicare diversi litigi. Attenzione a non ripercuotere il vostro ...

L'Oroscopo del 17 gennaio : Scorpione 'vola alto' - Leone deluso in amore : Le previsioni astrologiche nella giornata del 17 gennaio sottolineano con accuratezza gli avvenimenti che interessano la sfera professionale e gli affetti. I transiti planetari intrecciano le vicende dei segni zodiacali nello sconfinato e misterioso mondo dello Zodiaco. Cosa ci riserva L'oroscopo giornaliero segno per segno nella giornata di giovedì? Gli astri assicureranno fortuna e benessere? Qui di seguito il responso. Oroscopo di giovedì 17 ...

Oroscopo di venerdì 18 gennaio : giornata favolosa ai Sagittario - Acquario 'alla finestra' : L'Oroscopo del giorno 18 gennaio 2019 è arrivato. Quest'oggi l'attenzione è tutta puntata verso i singoli segni zodiacali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un poco con il fiato sospeso saranno senz'altro tutti gli amici nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci. Che dite, vogliamo fare una breve analisi sul prossimo venerdì di fine settimana? Bene, come al solito prima di ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 16 gennaio : Vergine attenzione a strafare - Leone ottimo cielo : Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2019: Vergine evitare di strafare, Acquario segno che medita calma, Sagittario grintoso, tutti gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox domani - 17 gennaio : previsioni segno per segno : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le previsioni di giovedì 17 gennaio Anche per la giornata di domani, giovedì 17 gennaio, tutti coloro che si divertono a verificare l’Oroscopo di Paolo Fox sono accontentati con le previsioni segno per segno. ARIETE: domani l’amore brillerà grazie al transito positivo del pianeta Venere. Avranno una grande voglia di mettersi nuovamente in gioco sia in ambito sentimentale sia in ambito professionale. ...

Oroscopo PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi - 16 gennaio : Capricorno giorno importante - Cancro cielo positivo : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 16 gennaio 2019: Vergine evitare di strafare, Acquario segno che medita calma, Sagittario grintoso, tutti gli altri segni?