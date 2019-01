Talent scout calcio – Mykola Shaparenko

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)è un centrocampista centrale con licenza di offendere. Uno ucraino che sta emergendo non solo in Ucraina ma anche nel palcoscenico internazionale.o ucrainoIl ragazzo nasce nel 1998 e calcisticamente si forma nel Mariupol, squadra con cui gioca in tutte le selezioni giovanili.Con il Mariupol mette in mostra le sue capacità principali: una visione di gioco a 360 gradi e un tocco di palla sopraffino.L’elegante modo di stare in campo e di liberarsi dalla marcatura avversaria nella zona nevralgica del campo gli consente di essere sempre al centro del gioco, il fulcro della propria squadra. Questa caratteristica in particolare non passa inosservata agli addetti ai lavori e a 16 anni,, esordisce con la prima squadra.Un minuto nella disfatta per 6 a 2 del suo Mariupol contro i campioni dello Shakhtar di Lucescu. Un ...