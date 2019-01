Il progetto di Wordpress per consentire ai giornalisti di fare solo i giornalisti 

agi

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Noi forniamo tecnologia e consulenza a basso costo. Voi ci pagate ma risparmiate, non sprecate tempo nella gestione tecnica e vi occupate di ciò che dovreste essere bravi a: informazione. È ilNewspack, appena lanciato da WordPress.com tramite la società che la controlla, Automattic. Un “pacchetto” pensato per le testate locali e medio-piccole.Come funziona Newspack “Con molte organizzazioni che stanno lottando per trovare modelli sostenibili per il giornalismo – scrive Wordpress nel post che presenta il– stiamo notando la necessità di una piattaforma economica". Con due obiettivi: essere un fornitore di tecnologia ma anche uno sherpa che aiuti a rintracciare il miglior modo per guadagnare. In sostanza, Wordpress propone una via intermedia tra i servizi che già offre. Da una parte ci sono i piccoli blog. Si possono aprire e adattare gratuitamente (il codice ...