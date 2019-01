I sindacati con Fca | L' ecotassa punisce le auto italiane

Rider - ministero : “Pronta la norma - entro marzo più tutele”. sindacati : “No - Di Maio riconvochi tavolo con le aziende” : La norma che regolerà il contratto di lavoro dei Rider è pronta e “entro marzo” i ciclofattorini avranno “tutele su malattie, infortuni e paga minima”. L’assicurazione arriva dal ministero del Lavoro a tre giorni dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha sancito il diritto di cinque ex collaboratori di Foodora a vedersi riconoscere tredicesima, ferie e malattie pagate. Ma Cgil, Cisl e Uil ...

Iia - nessun accordo sulla cassa integrazione. sindacati delusi. “Confronto fallimentare - ora un nuovo tavolo” : “nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria, il lungo confronto al ministero del Lavoro è stato fallimentare“. Sono i Sindacati ad annunciare l’ennesima fumata nera sulla vertenza Iia (Industria italiana autobus), delusi dal vertice di giovedì al ministero dello Sviluppo Economico. “La direzione aziendale – si legge nella nota congiunta firmata dal segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e ...

Pernigotti - un altro mese per sperare. Nuovo incontro azienda-sindacati il 5 febbraio : Prosegue senza sosta l'impegno dei Dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo Economico sul versante della vicenda Pernigotti . Martedì scorso, 8 gennaio , si è svolto nella sede del Ministero del Lavoro

sindacati contro la manovra - in piazza il 9 febbraio : Sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma . La mobilitazione è indetta da Cgil, Cisl e Uil contro la manovra e per sollecitare un confronto serio e di merito con il governo. La legge di bilancio

Carige - dopo l'incontro con i sindacati confermato il piano industriale a febbraio - 'banca in sicurezza' : Carige non può finire in mani sbagliate " conclude Masi " perché è importante per il territorio e per l'economia di questa regione".

Carige - commissari incontrano sindacati : 11.14 All'indomani del decreto del governo per il salvataggio in Carige, varato in serata dal Cdm, i commissari della banca, Modiano,Innocenzi e Lener incontrano i sindacati. L'appuntamento è in agenda in tarda mattinata nella sede dell'Istituto a Genova e sul tavolo ci sono le prospetive di Carige e quelle dei 4.200 dipendenti. Per 490di loro è già stato concordato un piano di uscite entro dicembre di quest'anno.

sindacati delusi dalla manovra : chiare incongruenze - scenderemo in piazza : I Sindacati confermano la loro delusione per il contenuto della manovra e del decreto che disciplina i due istituti bandiera del governo giallo-verde: Reddito di cittadinanza e Quota 100. E mantengono la promessa di scendere in piazza contro la manovra. A riparlare di "mobilitazione inevitabile" e' il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan in un'intervista ad "Avvenire". Ma anche il segretario della Cgil Susanna Camusso e quello della ...

Carige : via incontri sindacati e Tesoro : ... la settimana prossima vedranno i sindacati, poi i vertici del Fondo Interbancario , Fitd, per il bond subordinato da 320 milioni e i vertici del ministero dell'Economia. Per Fabio Innocenzi, Pietro

Il 4 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 - i sindacati in piazza contro i tagli alla rivalutazione delle pensioni previsti dalla Finanziaria : Anche i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Messina sono contro la politica a cui piace parlare di reddito di cittadinanza, ma non dice nulla sulla necessità di rilanciare una legge

Pensioni - Cgil reclama confronto Governo-sindacati prima di Decreto : Prevista per i prossimi giorni l'approvazione del Decreto legge sulle Pensioni , annunciato appunto come riforma della Fornero in materia Pensionistica. Per la Cgil sarebbe un grave errore se il

I pensionati e relativi sindacati sono scesi in piazza contro la manovra. "Ci usano come bancomat" - Milano Post : Facciano la loro protesta in strada, ma non c'è un attentato alle pensioni, abbiamo operato con discernimento per una redistribuzione"

Casinò Campione : sindacati chiedono congelare licenziamenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Spirale in stile Mps per Carige Ora i sindacati chiamano Conte : Continua il tonfo di Carige (-18,75%) a Piazza Affari nel primo giorno di contrattazioni dopo lo stop all'aumento di capitale e i sindacati lanciano l'allarme. Dopo il mancato raggiungimento del quorum deliberativo sul nuovo aumento di capitale da 400 milioni, a causa dell'astensione della Malacalza Investimenti (primo socio dell'istituto ligure con il 27,5% del capitale)

