Hotel giapponese licenzia i robot | inefficienti e costosi Il gestore | “alcuni lavori

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ideputati alla gestione degli ospiti neglisembrano preludere a un futuro in cui saranno superflui gli addetti alla reception, quelli del servizio in camera e via dicendo. Un potenziale scenario che non è così lontano, se pensiamo che negli Stati Uniti ci sono catene come Yotel e Aloft che utilizzano giàper recapitare posta, articoli da toeletta e bevande nelle camere. Per non parlare dell’Hilton di McLean, in Virginia, che ha un portiere-. Ebbene, The Wall Street Journal racconta l’altra faccia della medaglia. Ossia che inon sono i migliori addetti all’ospitalità che si possano incontrare. Anzi.Alastair Gale e Takashi Mochizuki parlano dello Strangein Giappone (conosciuto anche come Hen na), che all’apertura nel 2015 aveva circa 80fra il personale di servizio. La loro sola presenza attirava clienti incuriositi, ...