Supercoppa | Gattuso Higuain? Non mi ha detto che va via | titolare al 90%

Juventus-Milan - la conferenza di Gattuso e Romagnoli live alla vigilia della Supercoppa : live 19:18 15 gen DOMANDA A Gattuso - Saresti contento di ottenere in Supercoppa il primo successo da allenatore? Non riesco a fare questi calcoli da quando sono in panchina. Da cinque anni cerco di ...

Supercoppa Italiana – Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita ‘falcia’ Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c’è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo ‘falcia’ durante il torello, fra le risate di tutti Negli ultimi giorni Gonzalo Higuain è finito al centro di diversi rumor di mercato che lo vedrebbero come partente, in direzione Londra, per indossare la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri. Si è parlato di un Higuain alquanto ...

Supercoppa : Gattuso - ci sono accordi : ANSA, - MILANO, 11 GEN - "Il presidente Miccichè ha parlato chiaro, mi fermo qua. In questo momento non possiamo giudicare, sono stati presi degli accordi, sono stati stipulati dei contratti dalla ...

Calciomercato Milan - assalto a Sensi : Gattuso lo vuole per la Supercoppa : Milan Sensi – La Supercoppa Italia che si disputerà il 16 gennaio, inizio ore 18.30, a Gedda in Arabia Saudita, con tutto il contorno di fascino e polemiche che si porta dietro, può valere un’intera stagione per il Milan e per questo, come riporta Calciomercato.it, che dal Calciomercato potrebbe esserci una potente accelerata su Stefano […] L'articolo Calciomercato Milan, assalto a Sensi: Gattuso lo vuole per la Supercoppa ...

Milan - Higuain spezza il digiuno di gol : “Gattuso mi ha sempre appoggiato - adesso prendiamoci la Supercoppa” : L’attaccante argentino ha parlato dopo la vittoria del Milan sulla Spal, puntando adesso la concentrazione sulla Supercoppa Un digiuno lungo due mesi, da quel lontano 28 ottobre giorno di Milan-Sampdoria. A distanza di 866 minuti, Gonzalo Higuain è tornato a far breccia nella porta avversaria, piegando una Spal passata in vantaggio a San Siro grazie al gol di Petagna. Castillejo prima e il Pipita poi hanno ribaltato il risultato, ...

Suso espulso - salta Supercoppa Italiana/ Gattuso : 'Perdiamo un uomo davvero importante' : L'espulsione di Suso pesa molto perché lo spagnolo salterà la Supercoppa Italiana. Il calciatore rossonero è stato ammonito due volte nella gara Milan Spal