Stupro Firenze | carabiniere condannato “inchiodato dal collega che sentì i ‘no’ della

(Di martedì 15 gennaio 2019) L’appuntato Marco Camuffo,in abbreviato a 4 anni e 8 mesi per lodi una studentessa americana a, è stato inchiodato dalPietro Costa. Lo scrive il gup del tribunale dinelle motivazionisentenza di condanna nei confronti dell’ex(destituito dall’Arma come l’altro), accusatoviolenza sessuale sulla ragazza statunitense. Il rapporto sessuale, scrive il giudice per l’udienza preliminare, ci fu e fu violento “senza consenso” e “approfittando di una situazione psicofisica di inferiorità” ma “soprattutto a fronte del dissenso ben espresso” dalla donna.A questo proposto – si legge nella sentenza – ilPietro Costa “fa dichiarazioni che inchiodano Camuffo dicendo di aver sentito i ‘no.. no, no.. cosa fai‘”...