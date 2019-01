Samsung Galaxy J6 |  ZTE Blade A530 |  Huawei P20 e P20 Lite disponibili a rate per alcuni

Samsung metterà un lettore biometrico nel display dei prossimi Galaxy A90 - A70 e A50 : ne è sicura ET News : ET News scommette sull'arrivo dei lettori nel display a bordo dei prossimi Galaxy A90, Galaxy A70 e Galaxy A50 attesi nel secondo trimestre dell'anno L'articolo Samsung metterà un lettore biometrico nel display dei prossimi Galaxy A90, A70 e A50: ne è sicura ET News proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Il leaker @Ice Universe pubblica nuovi dettagli su Galaxy S10, che avrà una tripla fotocamera posteriore come conferma la cover protettiva.

Verosimile prezzo per il Samsung Galaxy S10 - S10 Lite - S10 Pro e pure per il modello 5G : iniziate a risparmiare : Quale sarà il prezzo del Samsung Galaxy S10 in tutte le sue varianti, da quella Lite a quella più performante con supporto allo standard 5G? Tanto più, quando saranno messi in vendita proprio i telefoni? La fonte coreana EtNews ci fornisce oggi 14 gennaio un'anteprima di tutto rispetto sui device prossimi al lancio il 20 febbraio. Meglio non lasciarsi sfuggire in proposito alcun dettaglio. Il Samsung Galaxy S10 con supporto al 5G dovrebbe ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Il Bisonte-Savino Del Bene apre il programma dei quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: da martedì al via i quarti di finale. Il derby tra Il Bisonte e Savino Del Bene apre il programma delle gare di andata. Mercoledì le altre tre sfide. Tutto live su LVF TV Una settimana di gare per eleggere le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Da domani, martedì 15, fino a lunedì 21 gennaio, le otto qualificate ai quarti di finale si sfideranno per accedere alle ...

Samsung Galaxy S10 X con un'enorme batteria da 5000 mAh - 12 GB di RAM e 5G secondo fonti coreani : Samsung Galaxy S10 X verrà forse presentato il 29 marzo e sarà esclusivo per la Corea del Sud. Potrebbe avere 5000 mAh, 12 GB di RAM, 1 TB di spazio e ben altro ancora.

Patch di gennaio sul Samsung Galaxy S7 : si parte dal Regno Unito : Non molla niente il Samsung Galaxy S7, che in UK riceve l'aggiornamento con la Patch di sicurezza di gennaio. La build di riferimento porta il numero G930FXXS3ERLF, che dovrebbe rendersi disponibile per la variante Edge nel giro di qualche giorno (dubitiamo tardi ad arrivare, in genere i due dispositivi ottengono gli upgrade pressoché nello stesso periodo, non essendoci alcuna differenza hardware di fondo a contraddistinguerli). Stiamo parlando, ...

Samsung potrebbe presentare anche Galaxy Fold durante il Galaxy Unpacked del 20 febbraio : L'evento di lancio del 20 febbraio potrebbe essere il teatro di presentazione di Samsung Galaxy F, lo smartphone pieghevole del colosso coreano.

Samsung Galaxy S9 - S9+ e J4 (2018) ricevono le patch di gennaio 2019 : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy J4 (2018) stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di gennaio 2019.

Economicissimi Samsung Galaxy M10 - M20 e M3O il 28 gennaio : prezzo e primi dettagli sulle vendite : La serie Samsung Galaxy M sarà presentata il prossimo 28 gennaio: non ci sono più dubbi sul lancio della nuova generazione di smartphone economici del produttore asiatico, visto che la data del prossimo evento del brand è stata appena resa nota, insieme con il primo materiale pubblicitario relativo ai tris di device in arrivo. Cerchiamo di raccogliere tutte le prime informazioni salienti in riferimento proprio al nuovo hardware. Tutta la ...

Data di lancio - specifiche e immagini ufficiali per i Samsung Galaxy M : La nuova serie dei Samsung Galaxy M esce allo scoperto sul sito web ufficiale indiano di Samsung. Svelato il design e alcune caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi della casa sudcoreana. C'è persino una Data di lancio ufficiale, che però riguarda soltanto il mercato indiano.

Non si perderà tempo coi Samsung Galaxy S9 TIM : replica ufficiale sul rilascio di Android Pie : Potrebbe non esserci un gap temporale significativo tra i Samsung Galaxy S9 no brand e quelli marchiati TIM, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie e la nuova interfaccia One UI. Dopo aver esaminato durante il weekend alcuni riscontri inerenti la durata della batteria dello smartphone post download (qui trovate qualche altro riferimento in merito), oggi 14 gennaio occorre analizzare la questione sotto un diverso ...

La serie Samsung Galaxy M dovrebbe esordire a gennaio in India : Samsung avrebbe deciso di fare esordire gli smartphone della serie Samsung Galaxy M in India prima di dare il via alla commercializzazione globale

Ventata di freschezza per tutti i Samsung Galaxy S7 : anche i modelli Wind con patch di dicembre : Torna alla ribalta proprio in queste ore il Samsung Galaxy S7. Con ogni probabilità lo smartphone non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia One UI (al dì là di alcune soluzioni alternative, come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con un apposito articolo sul nostro magazine), ma questo non impedirà al produttore coreano di rilasciare alcune patch per le diverse varianti sul mercato. Un esempio ...

Samsung Galaxy F : ecco le specifiche tecniche del “Surface phone” di Samsung : [AGGIORNAMENTO] I nostri colleghi di AllAboutSamsung.de, ci svelano interessanti novità circa le specifiche tecniche del tantissimo atteso Samsung Infinity Flex : il primo smartphone foldable targato Samsung. ecco una tabella riassuntiva: Processore Snapdragon 855 RAM 12 GB Archiviazione 2 versioni: 512 GB/ 1TB Schermo 1 4.58 pollici, 840×1960, 420 dpi Schermo 2 7.3-inch Infinity Flex screen, 1536×2152, 420 dpi Batteria 2 x 2200 ...