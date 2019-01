Roghi tossici nel Lazio | 57 indagati e 25 Tir sequestrati

Roghi tossici nel Lazio : 57 indagati e venticinque Tir sequestrati : Disposti 15 arresti, 3 obblighi di presentazione quotidiana in caserma e 12 divieti di dimora

Bordoni : istituzioni prendano subito contromisure per evitare Roghi tossici : Roma – “Dopo l’incendio al Tmb Salario gli effetti nefasti per la salute dei cittadini e per l’ambiente cominciano a manifestarsi. Oggi la centralina di Villa Ada ha registrato nell’arco delle 24 ore un valore di 56 microgrammi per metro cubo superando il limite consentito e raddoppiando il valore delle polveri per non parlare dei risultati dei rilevatori posti in una scuola nelle vicinanze dell’incendio che ...

Roghi tossici. Angelilli-Parisi : domani workshop sul Piano regionale rifiuti. : Roghi tossici. Angelilli-Parisi: domani workshop sul Piano regionale rifiuti. Martedì 4 dicembre, ore 17:30, Hotel Domidea, via R Costi 17-21, Roma. I Consiglieri della Regione Lazio Stefano Parisi e Roberta Angelilli hanno organizzato per domani, martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 17:30, un workshop per parlare del Piano regionale dei rifiuti, con particolare focus sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno dei cosiddetti Roghi ...

Bari - il "palazzo della morte" : venti vittime per tumore da Roghi tossici nella vicina discarica : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia, a Bari, sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche liberate nell'aria dai ricorrenti roghi nell'ex discarica comunale dell'Amiu di via Caldarola, dismessa e bonificata ormai da decenni.Quell'edificio, il numero 16 di via Archimede, è conosciuto in città come il "palazzo della morte".Una situazione che "richiama fortemente quello riscontrato nelle aree della ...

Bari - “21 inquilini di un palazzo morti di tumore per Roghi tossici di una discarica. È Terra dei fuochi - ma non perseguibile” : Il numero 16 di via Archimede, è conosciuto da tutti a Bari come il “palazzo della morte”. Oggi viene definito dalla procura del capoluogo pugliese, una “Terra dei fuochi” perché 21 inquilini della palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale – a una manciata di metri dal condominio – dismessa e bonificata ...

Terra dei fuochi - esercito e droni nei punti sensibili per evitare i Roghi tossici. E nel protocollo previsti più vigili del fuoco : La prevenzione, prima di tutto, con la sorveglianza dei punti sensibili grazie all’esercito, ai droni e ai carabinieri. E poi salute e ambiente, oltre a un’azione sinergia con le Asl. Salute, ambiente e territorio sono i cardini del protocollo d’intesa sulla Terra dei fuochi in Campania firmato a Caserta dal premier Giuseppe Conte e sette ministri, nel pieno della bufera – poi appianata almeno mediaticamente – sugli ...

Rifiuti : Conte dichiara 'guerra ai Roghi' tossici. Oggi Cdm a Caserta sulla 'Terra dei Fuochi' : Al vertice saranno presenti il premier e 7 ministri. Fra le misure anche una cabina di regia con le amministrazioni locali. Ma restano le distanze tra Lega e M5s sull'utilizzo dei termovalorizzatori. ...

